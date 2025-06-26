أمير هشام: تحفظ داخل الزمالك على طرح اسم الميدا لقيادة الفريق

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مجلس إدارة نادي الزمالك سيقوم بصرف مكافأت المدرب أيمن الرمادي خلال الأيام المقبلة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: اجتماع المجلس لن يناقش أي تعاقدات تخص فريق كرة القدم في ظل فرض جون إدوارد المدير الرياضي للسرية الكاملة حول ملف التعاقدات.

وأضاف: السبت أو الأحد القادم، من الوارد ان يعلن الزمالك عن المدير الفني الجديد، وما يتردد عن التعاقد مع البرتغالي ألميدا "يُضايق" بعض أعضاء مجلس إدارة النادي.. ولو تم التعاقد معه ستكون البداية مقلقة للغاية بالنسبة لهم من جون إدوارد المدير الرياضي.

وزاد: هناك سقف توقعات كبير بالنسبة لامكانية ابرام صفقات قوية عن طريق جون إدوارد.