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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 29-6-2025

الدولار
الدولار
محمد يحيي

سجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه؛ استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 29-6-2025.

أقل سعر دولار اليوم

وجاء أدني دولار مقابل الجنيه نحو 49.8 جنيه للبيع و 49.9 جنيه للشراء 

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والاسكان

سعر الدولار في البنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية العمل في البنوك المصرية البالغ قوامها 36 بنكا حكوميا وخاصا، استقرارا في مستهل تداولات اليوم 

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.85 جنيها للشراء و 49.95 جنيها في المتوسط.

سعر الدولار اليوم 

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه قد انخفض يوم الأربعاء الماضي مقدار 15 قرشا علي مستوي البنوك.

استقرار  الدولار

يستمر ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه داخل السوق الرسمية لليوم الثالث على التوالي؛ مع ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 28-6-2025.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.85 جنيها للشراء و 49.95 جنيها للبيع وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري

اجازة البنوك 

وفقا لجدول اسعار الدولار أمام الجنيه المعلن على مستوي البنوك والذي اظهر ثباتا لسعر العملة الخضراء منذ آخر تحرك لسعر الصرف الأجنبي مقابل الجنيه منذ الأربعاء الماضي.

كان البنك المركزي المصري قد عطل العمل في البنوك المصري مع نهاية التداولات يوم الاربعاء الماضي بمناسبة بدء السنة الهجرية.

ثاني أقل سعر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.82 جنيه للشراء و 49.92 جنيها للبيع في قطر الوطني الأهلي QNB.

سعر الدولار في معظم البنوك

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.85 جنيه للشراء و 49.95 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC،القاهرة،قناة السويس، المصرف المتحد، الكويت الوطني، ميد بنك، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، مصر، الأهلي المصري، البركة، الأهلي الكويتي، أبوظبي التجاري،كريدي أجريكول".

وصل  سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.86 جنيها للشراء و 49.96 جنيها للبيع في بنكي نكست و المصرف العربي الدولي.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.89 جنيها للشراء و 49.99 جنيها للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي

أعلي سعر

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.02 جنيها للشراء و 50.12 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، تنمية الصادرات، التنمية الصناعية".

تحويلات المصريين في الخارج

اعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال عشـرة شهور (الفترة يوليو/إبريل من السنة المالية 2024/2025) حققت قفزة تاريخية غير مسبوقة 

ارتفعت بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار (مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).

كما شهدت الفترة يناير/إبريل 2024/2025 ارتفاعاً بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار (مقابل نحو 7.2 مليار دولار). وعلى المستوي الشهري

 ارتفعت تحويلات شهر إبريل 2025 بمعدل 39.0% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).

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