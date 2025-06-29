موعد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي والتشكيل المتوقع في كأس العالم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم لـ ملعب مرسيدس بنز مستضيف مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي

وتقام مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليان باتشو - نونو مينديش

الوسط: جواو نيفيس - فيتينا - فابيان رويز

الهجوم: ديزيري دوي - سيني مايولو - خفيتشا كفاراتسخيليا

ويعتبر فريق باريس سان جيرمان المرشح الأقرب لتحقيق لقب بطولة كأس العالم للأندية بعد حصده لقب دوري أبطال أوروبا.

ويحاول المدير الفني الإسباني لويس إنريكي تحقيق اللقب الأول من كأس العالم للأندية بشكله الجديد ليؤكد تفوقه على كل الأندية الأوروبية وأندية العالم.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب بطولة الدوري الفرنسي بجانب الكأس والسوبر ودوري الأبطال.

تشكيل إنتر ميامي المتوقع

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري

الدفاع: مارسيلو وايجاندت - نوح ألين - ماكسيميليانو فالكون - توماس أفيليس

الوسط: تاديو أليندي - فيديريكو ريدوندو - سيرجيو بوسكيتس - تيلاسكو سيجوفيا

الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز

بينما يتسلح فريق إنتر ميامي بإمكانيات أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي لحسم الفوز والتأهل للدور القادم من البطولة بعد تفوقه على المجموعة الأولي التي ضمت الأهلي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويواجه الفائز من مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي مع الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وفلامينجو، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.