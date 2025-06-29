قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقيب الإعلاميين: ثورة 30 يونيو أعادت للوطن هويته.. والرئيس السيسي قائد البناء والتنمية
داسم يكسر حدود الكلمة إلى عالم من الإحساس
راجعين من الشغل.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثتين أسفل كوبري بالقاهرة
هل يرحل؟ تطورات جديدة بشأن مستقبل وسام أبو علي مع الأهلي
البحيرة: توريد أكثر من 316 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة
وزير الشئون النيابية: حادث المنوفية هز الوطن.. ولن نتهاون في المحاسبة والمكاشفة
من "الدبابات" إلى "دبي".. سكان وادٍ بسيناء يغيرون اسمه أملًا في مستقبل سياحي مشرق
القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر
الثانوية العامة ثلاث سنوات.. ننشر أبرز ملامح مشروع قانون التعليم
الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من مكافأة كأس العالم للأندية.. ويترقب تسوية الضرائب الأمريكية
طالبة تصاب بإغماء داخل لجنة امتحان في المحلة بسبب حرارة الجو ونقلها إلى المستشفى.. صور
في ظروف غامضة.. القبض على شاب أنهى حياة والدته ببني مزار شمال المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي والتشكيل المتوقع في كأس العالم

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
القسم الرياضي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم لـ ملعب مرسيدس بنز مستضيف مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي

وتقام مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع 

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليان باتشو - نونو مينديش

الوسط: جواو نيفيس - فيتينا - فابيان رويز

الهجوم: ديزيري دوي - سيني مايولو - خفيتشا كفاراتسخيليا

ويعتبر فريق باريس سان جيرمان المرشح الأقرب لتحقيق لقب بطولة كأس العالم للأندية بعد حصده لقب دوري أبطال أوروبا.

ويحاول المدير الفني الإسباني لويس إنريكي تحقيق اللقب الأول من كأس العالم للأندية بشكله الجديد ليؤكد تفوقه على كل الأندية الأوروبية وأندية العالم.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب بطولة الدوري الفرنسي بجانب الكأس والسوبر ودوري الأبطال.

تشكيل إنتر ميامي المتوقع 

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري

الدفاع: مارسيلو وايجاندت - نوح ألين - ماكسيميليانو فالكون - توماس أفيليس

الوسط: تاديو أليندي - فيديريكو ريدوندو - سيرجيو بوسكيتس - تيلاسكو سيجوفيا

الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز

بينما يتسلح فريق إنتر ميامي بإمكانيات أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي لحسم الفوز والتأهل للدور القادم من البطولة بعد تفوقه على المجموعة الأولي التي ضمت الأهلي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويواجه الفائز من مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي مع الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وفلامينجو، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ميسي باريس سان جيرمان إنتر ميامي كأس العالم للأندية تشكيل باريس سان جيرمان وإنتر ميامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

كامل الوزير

في تصريحات خاصة لأحمد موسى .. قرارات عاجلة من كامل الوزير بعد حادث المنوفية|فيديو

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

حادث الطريق الإقليمي

إيه اللي حصل؟| مشادة بين لميس الحديدي ومتحدث محافظة المنوفية بسبب حادث الطريق الإقليمي

ميدو

ميدو ردًا على هجوم زكي عبد الفتاح: «كتر خيرك .. والعيب مش عليك»

صورة أرشيفية

بلاغ رسمي ضد فنان شهير بسبب مشاجرة مرورية بحدائق الأهرام

ترشيحاتنا

غلاف الكتاب

هيئة الكتاب تصدر "الأعمال الشعرية" للشاعر محمد الههياوي

بوستر حفل لطفي بوشناق

لطفي بوشناق يحيي حفل مهرجان الحمامات في تونس.. 31 يوليو

فعاليات ثقافية

حكاية شعب.. مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء تحتفي بثورة 30 يونيو

بالصور

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج دفعات من وزارة النقل والجمارك بعد تدريب وتأهيل وطني شامل

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان سوق اليوم الواحد بالعاشر من رمضان

وزير التموين
وزير التموين
وزير التموين

الممنوعون من فاكهة الصيف.. 5 فئات محظور عليها تناول التين البرشومي

التين البرشومي
التين البرشومي
التين البرشومي

تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

فيديو

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

شيرين عبد الوهاب

تقرأ من النوتة.. موقف آخر محرج لـ شيرين في حفل موازين

المطرب الشامي

حضن وقبلة.. فتاة تقتحم المسرح بحفل المطرب الشامي في دبي

نانسي عجرم

آه ونص.. نانسي عجرم تشعل حماس جمهورها في حفل لندن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد