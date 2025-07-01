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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى 30 يونيو تجدد التأكيد على بناء الجمهورية الجديدة بسواعد المصريين

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

قال النائب مجدي حسيبو عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن أسوان، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، حملت رسائل وطنية واضحة، أبرزها الإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية رغم كل التحديات، مشددًا على أن ما تحقق منذ 2013 هو ترجمة فعلية لإرادة الشعب في استعادة دولته.

وأكد حسيبو  في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس أضاء في كلمته على أهمية تلك اللحظة التاريخية، التي وقف فيها المصريون صفًا واحدًا دفاعًا عن الهوية والوطن، وبدأت معها مرحلة تأسيس الجمهورية الجديدة، دولة حديثة تقوم على العمل الجاد والإنجازات الملموسة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس تحدث بصراحة عن التضحيات التي قدمها أبناء الوطن في مواجهة الإرهاب، وأن كل إنجاز تم على أرض مصر هو ثمرة دماء الشهداء وجهود المخلصين من أبناء هذا الشعب العظيم.

وشدد نائب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي وجّه رسالة قوية في كلمته عندما أكد أن الدولة لا تنحني إلا لله، وأن التخفيف عن كاهل المواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل الظروف الإقليمية الملتهبة. وأشار إلى أن حديث الرئيس يعكس وعي القيادة بحجم التحديات التي يواجهها الشعب المصري، وحرصه على أن تكون الدولة سندًا للمواطن في معركة البناء والتنمية، وهو ما يبعث برسالة طمأنينة وثقة في المستقبل.

واختتم النائب مجدي حسيبو حديثه، بالتأكيد على أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد حدث سياسي، بل كانت بداية عهد جديد تسير فيه مصر بثقة نحو المستقبل، تحت قيادة رشيدة تعرف طريقها وتتمسك بالعمل والأمل.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان النواب مجلس النواب

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