باسم الجمل: 30 يونيو أعادت الروح لجسد الدولة المصرية

هنأ المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد للشباب باتحاد القبائل العربية، وعضو حزب الجبهة الوطنية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى ال12 لثورة 30 يونيو المجيدة.



وقال المهندس باسم الجمل، إن ثورة 30 يونيو، شهدت اصطفافا كاملا من كافة المصريين في مشهد أشبه بالملاحم التاريخية التي لن تنسى، سبيلا للوقوف إلى جوار وطنهم الذي كاد أن يختطف، مضيفا بالقول: إنه وفي الذكرى الـ 12وإن مرت السنون، ستظل ثورة 30 يونيو بمثابة إعادة الروح الجسد الدولة المصرية الذي كاد أن يفنى.

وأضاف عضو حزب الجبهة الوطنية، أن ثورة 30 يونيو مهدت الطريق إلى بناء دولة مدنية عصرية حديثة، لاسيما وأن المصريين ضربوا أروع المثل في الخروج بمشهد حضاري في أعظم ثورات التصحيح على مر التاريخ الحديث، فكانت بمثابة لحظة تصحيح المسار وتفويض شعبي مطلق لبناء دولة قوية وحديثة.

وشدد المهندس باسم الجمل، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحمّل المسؤولية في لحظة حرجة، وعلم المصريون تضحياته، وحملوه مسئولية إدارة البلاد، وكان الرهان ناجحا على رجل نجح في استعادة تماسك مؤسسات الدولة، وقام ببناء بنية تحتية قوية، وفي عهده تم تنفيذ مشروعات قومية في شتى المجالات، سواء في الصحة والتعليم، أو في الإسكان والطرق والطاقة، إلى جانب مواجهة الإرهاب بشجاعة حتى استعادة الأمن والأمان والاستقرار.

واختتم عضو حزب الجبهة الوطنية، بالقول إن ما تحقق من إنجازات رغم حجم التحديات التي تواجه مصر، لا يمكن فصله عن إرادة شعبية وقيادة حكيمة، حتى أضحت مصر في عهده، رقما كبيرا في المعادلة الدولية، ونجحت في استعادة مكانتها الإقليمية والدولية، وباتت لاعبًا أساسيًا ورئيسا في ملفات المنطقة، بما يعكس قوة القرار المصري ومتانة الدولة، لذا فإن 30 يونيو وضعت مصر في مكانتها التي تستحقها، عبر إرادة شعب وعزيمة قائد، وسنظل نردد تحيا مصر.