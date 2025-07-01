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الإشراف العام
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أبوالعينين في برلمان الاتحاد من أجل المتوسط: عندما تزورون مصر سوف ترونها في ثوبها الجديد

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
عادل نصار

قال النائب محمد أبو العينين رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، “عندما تزورون مصر سوف ترونها فى ثوبها الجديد”.

وتابع النائب محمد أبو العينين رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، خلال كلمته على هامش تسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي نقلها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تتقدم وهي الشريك الحقيقي للاتحاد الأوروبي.

وأكد النائب محمد أبو العينين رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أن مصر هي الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية، موضحا أنه عندما حدثت مشاكل في السودان والحرب الأهلية استقبلت 4 ملايين سوداني ضيف علي أرضها.

وأكمل النائب محمد أبو العينين رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أن مصر استقبلت الكثير من الأشقاء الذين حدثت في دولهم مشاكل ووفرت لهم كل شئ؛ حيث إن مصر هي القيمة والحضارة حينما تتحدث باخلاقياتها ومبادئها وهي الصديق الأكبر مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار النائب محمد أبو العينين رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى على أرض مصر التي تمتلك الموقع الفريد للاستثمار العالمي، مستطردًا: سوف تكون هناك مبادرات جديدة .. كيف نبني المستقبل الثقافي معا كيف نبني رؤى جديدة لطموحات جديده بامكانياتنا ؟

وأوضح النائب محمد أبو العينين رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أنه سوف يكون أول إجتماع لهيئة المكتب في شرم الشيخ خلال سبتمبر القادم، وذلك من أجل رسم خطط اقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية.

وقال إنه يجب على كل المسؤولين ان يتحملوا مسؤوليتهم إلى جانب التكاتف مع بعضنا البعض لبناء مستقبل أفضل ولن يكون ذلك الا بالاصرار والعزيمه والتواصل.

وأردف النائب محمد أبو العينين رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أنه سيتم دعوة كل شبابنا الفترة القادمة إلى علوم المستقبل وإلى صناعات المستقبل، حيث سيتم إقامة احتفال كبير بيوم البحر المتوسط يوم 28 نوفمبر وسنقيم مؤتمرا اقتصاديا كبيرا.

أبو العينين النائب محمد أبو العينين أحمد موسى

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