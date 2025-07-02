الاجتماع الشهري لكهنة إيبارشية شبين القناطر وأسرهم

اجتمع الأنبا نوفير، أسقف إيبارشية شبين القناطر وتوابعها، مع مجمع كهنة الإيبارشية وزوجاتهم، ضمن الاجتماع الشهري الدوري، وذلك ببيت “كينج لاند” التابع للإيبارشية بجمعية عرابي – العبور.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي في كنيسة القديس الأنبا موسى الأسود والتائبين، بمشاركة نيافة الأنبا نوفير ومجمع الآباء الكهنة. أعقب الصلاة “مائدة محبة” جمعت نيافته بالكهنة وأسرهم في جو من المحبة والفرح الروحي.

تضمن البرنامج عظتين روحيّتين:

الأولى ألقاها نيافة الأنبا إغناطيوس، أسقف المحلة وتوابعها، وتأمل خلالها في الإصحاح السابع من سفر إرميا، متحدثًا عن صفات يجب أن يتحلّى بها الكاهن.

أما الثانية، فكانت لقاءً رعويًّا لنيافة الأنبا نوفير مع زوجات الآباء الكهنة، حول دورهن الداعم في حياة وخدمة أزواجهن.

واختُتم اللقاء بالتقاط صور تذكارية وكلمات تشجيعية من أصحاب النيافة، عكست روح المحبة والوحدة داخل الكنيسة.