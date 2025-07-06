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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أكلات مناسبة لعلاج الإسهال بسرعة

علاج الاسهال
علاج الاسهال

يعد الإسهال من المشاكل الصحية التي يعاني منها البعض ويحتاج لعلاج سريع للإسهال، لذلك فمن المهم التركيز على تعويض السوائل المفقودة، واتباع نظام غذائي لطيف على المعدة. إليك قائمة بأكلات ومشروبات مفيدة:

 أكلات مناسبة لعلاج الإسهال:

1. الأرز الأبيض المسلوق

سهل الهضم ويساعد على تماسك البراز.

2. البطاطس المسلوقة بدون إضافات

تمد الجسم بالطاقة وتعزز التماسك دون تهيج المعدة.

3. الخبز المحمص (التوست الأبيض)

يساعد على تهدئة المعدة.

4. الموز

غني بالبوتاسيوم ويعوض الفاقد من الأملاح، كما يساعد على تماسك البراز.

5. التفاح المبشور أو المهروس (أو مسلوق)

غني بالبكتين الذي يخفف من الإسهال.

6. الجزر المسلوق

يساعد في تهدئة القولون وتحسين القوام العام للبراز.

7. الدجاج المشوي أو المسلوق (بدون دهون)

مصدر جيد للبروتين خفيف على المعدة.

 مشروبات مفيدة:

1. محلول الجفاف (من الصيدلية أو محضر منزليًا)

يعوض السوائل والأملاح المفقودة.

2. ماء الأرز

(يُغلى الأرز في الماء ويُشرب الماء فقط) يساعد على التماسك والراحة.

3. شاي النعناع الدافئ

يهدئ المعدة ويقلل التقلصات.

4. شاي البابونج

مهدئ طبيعي ويساعد على تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي.

5. الزنجبيل المغلي (بكميات معتدلة)

يخفف الغثيان والانتفاخ.

6. ماء جوز الهند

يعوّض الإلكتروليتات بشكل طبيعي، لكن بكمية معتدلة.

 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها مؤقتًا:

الألبان ومشتقاتها (عدا الزبادي أحيانًا)
الأطعمة الدهنية أو المقلية
القهوة والمشروبات الغازية
الحلويات والسكر الزائد
الفاكهة الحمضية (برتقال، ليمون)

الاسهال علاج الاسهال اكلات للاسهال

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