حي عين شمس يواصل التصدي للبناء المخالف وتنفيذ قرارات الإزالة

تواصل أجهزة الحي حملاتها المكثفة لمتابعة وضبط أعمال البناء المخالف، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وردع المخالفين وتطبيق القانون،

بناءًا على توجيهات الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، وتعليمات المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وبقيادة الدكتورة أمل فوزي، رئيس حي عين شمس.

وقد شارك في الحملة كل من: مدير الإزالات، إدارة المتابعة الميدانية، إدارة الإشغالات، شرطة المرافق.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها في مواجهة أي محاولة للتعدي على القانون أو تشويه المظهر العام للحي.



