افتتاح متحف لكريستيانو رونالدو في هونج كونج.. صور

أصطف مشجعو كرة القدم في هونج كونج، صباح اليوم الإثنين، في طوابير طويلة لالتقاط الصور مع مقتنيات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك خلال افتتاح أول معرض مخصص له خارج البرتغال.

واستقبل مركز تسوق فاخر في المدينة زوار "متحف CR7 لايف في هونج كونج"، حيث احتشد المئات لالتقاط الصور بجانب تماثيل بالحجم الطبيعي لرونالدو، من بينها تمثال له أثناء احتفاله الشهير، وآخر يرتدي الزي السعودي التقليدي.

وقال ألفين لاي (14 عامًا)، الذي كان أول من وقف في الطابور: "كريستيانو رونالدو هو قدوتي.. إنه شخص مميز".



فيما أشار الطالب الجامعي هنري سينج إلى أن "رونالدو هو أكثر شخص مجتهد في العالم.. يبلغ من العمر 40 عامًا وما زال يحتفظ بقوته".

وكان النجم البرتغالي قد جدد عقده مؤخرًا مع نادي النصر السعودي لمدة عامين، واصفًا هذه الخطوة بـ"الفصل الجديد" عبر حسابه على إنستغرام. ومن المقرر أن يشارك فريقه في بطولة تحضيرية للموسم الجديد تقام في هونغ كونغ الشهر المقبل.

من جانبه، صرّح توماس فرويس، ممثل مكتب عائلة رونالدو، أن النجم الحاصل على الكرة الذهبية خمس مرات سيزور المتحف "قريبًا جدًا" للقاء جماهيره.



وأوضح فرويس أن المعرض، الذي يمتد على مساحة 12 ألف قدم مربعة (نحو 1110 أمتار مربعة)، يهدف إلى توجيه "رسالة ملهمة للجميع لملاحقة أحلامهم".

ومن المتوقع أن يستمر معرض هونج كونج لمدة عام قبل أن ينتقل إلى محطته التالية في الصين.