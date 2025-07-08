الباز: هناك توصيف غير دقيق للتعامل مع حادث حريق سنترال رمسيس

أكد الإعلامي محمد الباز، أن الدولة المصرية تمر من عام 2011 بظروف صعبة وغير طبيعية، لدرجة إن البعض يرى أن حريق سنترال رمسيس، يمكن أن يكون مدبر، خاصة أنه نحن في دولة مستهدفة طوال الوقت".

وقال محمد الباز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن التهكم من الأحداث أو الأزمات التي تتعرض لها الدولة المصرية من قبل غير المتخصصين أصبح ظاهرة خطيرة يتعاظم الخطر منها حينما يكون هناك أحداث كثيرة.

وتابع الإعلامي محمد الباز، أن هناك توصيف غير دقيق للتعامل مع حادث حريق سنترال رمسيس، مؤكدا أن هناك تشوي يحدثه على كل ما تم من إنجازات وهدم لكل المشروعات، فنحن في مواجهة قطيع يريد الانقضاض على الدولة".

وأشار محمد الباز إلى أن الدفاع عن الدولة المصرية ومؤسساتها ليس جريمة، لكن الدعاية المضادة السوداء من التنظيمات الإرهابية وصلت بعض المواطنين لفكرة إن الدفاع عن الدولة جريمة".