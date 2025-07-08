طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان يشاركون في ملتقى "انطلاقة 3" بالعاصمة الإدارية

في إطار دعم الإبداع الطلابي والتكامل بين الجانب الأكاديمي والاحتياجات المجتمعية، شارك طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان بـ9 مشاريع طلابية متميزة في فعاليات الملتقى الثالث "انطلاقة 3"، الذي أقيم برعاية المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف وبالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وائل إبراهيم عميد الكلية ، وتحت إشراف الدكتور حسام بهنسي الأستاذ بقسم تكنولوجيا الإنتاج بالكلية.

وشارك الطلاب بعدد من المشاريع وهي:

1. كرسي صعود السلالم لذوي الهمم.

2. نظام تحكم في القطار الكهربائي.

3. ماكينة بيع ذاتية التشغيل.

4. حذاء ذكي للمكفوفين.

5. نظام كشف إرهاق السائقين.

6. القفاز الذكي للمكفوفين.

7. نظارة ذكية مدعمة بالذكاء الاصطناعي للمكفوفين.

8. قفاز بديل للعصا لمساعدة المكفوفين.

9. قفازات ذكية للغة الإشارة.

وقد جسدت هذه المشاريع الحلول التقنية المبتكرة التي يقدمها طلاب الكلية لخدمة فئات مجتمعية متعددة، خاصة أصحاب الهمم، مما يعكس وعيهم بأهمية التفاعل مع تحديات الواقع واستخدام التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة.

وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن فخره الشديد بمشاركة طلاب الجامعة في المحافل المختلفة وهو ما يعكس الحرص الدائم على تمكين الطلاب من المساهمة الفعالة في حل مشكلات المجتمع باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، وكذلك اهتمام الجامعة بتحفيز الطلاب على الابتكار، وتوفير البيئة الأكاديمية التي تربط التعلم بالواقع، وتُعدّهم لسوق العمل والتحديات التكنولوجية المستقبلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور وائل إبراهيم عميد كلية التكنولوجيا والتعليم أن هذه المشاركة تأتي ضمن رؤية الكلية في دعم قدرات الطلاب، حيث لاقت مشروعات طلاب الكلية إشادة كبيرة من قبل لجان التقييم والحضور، الذين أثنوا على جودة الأفكار وقابليتها للتطبيق، مؤكدين أن هذه النماذج من الابتكار الشبابي تمثل مستقبل التكنولوجيا في مصر والمنطقة.

