مدير الأغذية العالمي بمصر: لدينا مئات الشاحنات جاهزة لدخول غزة فور فتح المعابر

قال جان بيير دومارجري، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي (WFP) في مصر، إنه يتابع عن كثب تطورات الوضع الحرج في قطاع غزة، مؤكدًا أن البرنامج يدرك تمامًا حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها ملايين الفلسطينيين هناك.

وأضاف “دومارجري”، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، : "نطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، ونؤكد استعدادنا الكامل للعودة إلى العمل هناك فور فتح المعابر، حيث لدينا مئات الشاحنات الجاهزة للدخول وتقديم المساعدات".

وشدد على أن برنامج الأغذية العالمي مستعد لاستئناف عمله في قطاع غزة بمجرد توفر الظروف المناسبة، قائلًا: "نريد أن يتوقف القتال وتنتهي الحرب، حتى نتمكن من إيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين يعيشون ظروفًا صعبة للغاية داخل القطاع".

وفيما يخص الوضع داخل مصر، أوضح مدير مكتب البرنامج أن هناك 230 ألف لاجئ يتلقون الدعم من برنامج الأغذية العالمي، محذرًا من أن تقليص حجم التمويل قد يدفع البرنامج إلى تقليص مساعداته داخل البلاد.