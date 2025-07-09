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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: الاقتصاد يتعافى.. ونمو 4.77% في الصادرات والاحتياطي الأجنبي

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن وزارة التخطيط أعلنت زيادة النمو الاقتصادي الى 4.77٪؜ مشيرا الى أنه من المتوقع أن تفوق معدلات النمو مما توقعناها.

وأضاف رئيس الوزراء ان جميع القطاعات نمت بقوة وخاصة الصادرات المصرية مشيرا الى أن الاحتياطي من العملة الاجنبية ارتفع مؤكدا ان الاقتصاد المصري يتعافى بقوة .

وأكد مدبولي أن بعثة صندوق النقد الدولي راجع مع الحكومة البرنامج المصري الا بند واحد فقط وهو الطروحات لاننا نريد تعظيم الاستفادة من الطروحات وطرحها بارقام مناسبة ، لذلك طالبنا من الصندوق جمع المراجعة الخامسة مع المراجعة السادسة.

مدبولي القطاعات صندوق النقد الدولي تعظيم الاستفادة

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