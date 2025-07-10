محافظ جنوب سيناء: الحفاظ على بيئة وديان سانت كاترين بعد فتحها أمام السياح

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، أن التنمية الحقيقية هي التي تراعي خصوصية المكان وتحافظ على مكوناته البيئية والثقافية بما يضمن استمراريتها للأجيال القادمة، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على البيئة الطبيعية لوديان سانت كاترين، والالتزام بالتعليمات المنظمة للنشاط السياحي، لضمان استدامة التنمية.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ في مدينة طور سيناء، بعدد من مشايخ وعواقل القبائل البدوية والقيادات الأمنية والتنفيذية، ولفيف من أبناء المحافظة، وذلك عقب إعلان فتح وديان سانت كاترين أمام الحركة السياحية والتخييم، بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجية الدولة نحو دعم التنمية الشاملة تحقيقا لرؤية مصر 2030.



وأشار بيان لمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم الخميس، إلى أن مشايخ البدو عبرو، خلال الاجتماع، عن بالغ شكرهم وتقديرهم للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراره الحكيم وجهوده المخلصة في تنمية سيناء ودعم أهلها، كما وجّهوا الشكر إلى محافظ جنوب سيناء على استجابته لمطالبهم التاريخية، وحرصه على إشراكهم في عملية التنمية، مؤكدين أن إعادة فتح الوديان تمثل خطوة مهمة نحو إحياء التراث الثقافي والتقاليد البدوية المتجذرة في أنشطة السفاري والتخييم.



ومن جانبه، أكد المحافظ أن هذا القرار جاء ثمرة لتعاون وتنسيق مستمر بين مختلف جهات الدولة، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية، التي كان لها دور محوري في استكمال الدراسات الأمنية والبيئية اللازمة، مضيفًا أن هذا الإنجاز يأتي في إطار مشروع "التجلّي الأعظم" الذي تتبناه الدولة لتحويل سانت كاترين إلى وجهة عالمية للسياحة البيئية والدينية.



وفي لفتة تقديرية، قام محافظ جنوب سيناء بتكريم عدد من القيادات الأمنية تقديرا لجهودهم الكبيرة خلال فترة عملهم بالمحافظة، وإسهامهم الفاعل في دعم جهود التنمية، وعلى رأسها فتح وديان كاترين.



كما رحّب بالقيادات الأمنية التي تولت مهامها حديثًا بالمحافظة، مؤكدًا ثقته في استمرار التنسيق والتعاون من أجل استكمال مسيرة الإنجازات.