بلح البحر يشعل السوشيال ميديا.. موضة جديدة في الساحل الشمالي

انتشر “بلح البحر” على السوشيال ميديا بعد مشاركة مشاهير مقاطع وهم يتذوقونه في مطاعم فاخرة، ما أثار الجدل والسخرية بين من رآه "أكلة طبقية" وبين من أبدى إعجابه بها.

وتصدر "بلح البحر" تريند السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وسط تساؤلات كثيرة حول هذا الكائن البحري، خاصة بعد انتشار صوره في أطباق فاخرة ومقاطع فيديو لتجربة طعمه في المطاعم.

ما هو بلح البحر؟

بلح البحر هو نوع من الرخويات البحرية ينتمي لفصيلة المحاريات، يعيش في مياه البحار والمحيطات، ويشبه في شكله بلحة صغيرة أو قوقعة سوداء تميل إلى الزرقة أو البنفسجي.

وله أنواع كثيرة، وأكثرها شهرة البلح الأسود والبلح الأخضر.

هل هو نوع من الفواكه؟

رغم اسمه، بلح البحر ليس له علاقة بفاكهة البلح، بل هو كائن بحري يؤكل مثل الجمبري والكابوريا.

طعمه وقيمته الغذائية:

بلح البحر يتميز بطعم غني وقوام طري يشبه إلى حد ما طعم الكابوريا أو المحار.

ويعتبر من الأطعمة الصحية، إذ يحتوي على:

بروتين عالي الجودة

أوميجا 3

معادن مهمة مثل الزنك والحديد والسيلينيوم

قليل الدهون والسعرات الحرارية

طرق طهيه وتقديمه:

يُقدم بلح البحر بطرق متعددة، منها:

مع صوص الزبدة والثوم

مع المكرونة (خاصة السي فود باستا)

مشوي أو على البخار

داخل شوربة السي فود

🔹 تحذيرات مهمة:

يجب التأكد من مصدره ونظافته قبل الطهي

يُمنع على من يعانون من حساسية المأكولات البحرية

يجب طهيه جيدًا لتجنب التسمم الغذائي.