أخبار التوك شو| استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات.. نصائح لاستعادة التوازن النفسي بعد امتحانات الثانوية العامة

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



أسعار الذهب اليوم الخميس 10 يوليو في الأسواق |فيديو



رصد برنامج "صباح البلد" أسعار الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025، وذلك خلال الفقرة الاقتصادية التي تعرض عبر قناة صدى البلد.

استقرار أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الذهب يهبط دون 3300 دولار مع ارتفاع الدولار والعوائد.. وترقّب لمحضر الفيدرالي ورسوم ترامب الجمركية

وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم الخميس

عيار 18: 3964 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4625 جنيهًا للجرام

عيار 24: 5286 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب: 37000 جنيه

ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه.. واستقرار العملات العربية|فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة صدى البلد صباح اليوم الخميس، أحدث تحركات أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، حيث شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا، فيما استقرت أسعار الريال السعودي والدينار الكويتي نسبيًا.

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس

سعر الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 49.65 جنيه

سعر البيع: 49.55 جنيه

سعر اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 58.11 جنيه

سعر البيع: 57.98 جنيه

استقرار أسعار الخضروات بالأسواق اليوم الخميس 10 يوليو |فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد صباح اليوم الخميس 10 يوليو، حركة أسعار الخضروات في الأسواق المحلية.

وشهدت الأسعار حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالأيام الماضية، مع تسجيل بعض الأصناف ارتفاعًا ملحوظًا في القيمة، مثل الليمون والثوم البلدي.

استقرار أسعار الخضروات والفواكه في مصر اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025

أسعار الخضروات اليوم في الأسواق

الطماطم

10 جنيهات للكيلو

البطاطس (للتَحمير)

15 جنيهًا للكيلو

الجزر

15 جنيهًا للكيلو

البصل

15 جنيهًا للكيلو

الباذنجان

15 جنيهًا للكيلو

الخيار

20 جنيهًا للكيلو

مئات الشاحنات تنتظر دخول غزة... والصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع



قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن احتياجات سكان قطاع غزة تتزايد بشكل يومي، خصوصًا مع ارتفاع أعداد الإصابات والحوادث في ظل استمرار العدوان.

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وأوضح أن هناك جهودًا مستمرة تبذلها منظومة الأمم المتحدة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا: "نحاول كمنظومة أمم متحدة الحصول على كل أنواع المساعدات الممكنة".

مئات الشاحنات متوقفة خارج كرم أبو سالم

وأشار ليندماير، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى وجود مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المنتظرة خارج معبر كرم أبو سالم.

وأكد أن هذه الشاحنات جاهزة للدخول إلى شمال القطاع فور السماح بذلك، مشددًا على أن كل شيء "موجود ومتوفر ومستعد" للدخول.

ذكرى رحيل لورانس العرب.. عمر الشريف كاريزما لا تُنسى|فيديو

في مثل هذا اليوم، 10 يوليو، تحل ذكرى وفاة الفنان العالمي عمر الشريف، الذي رحل عن عالمنا عام 2015 إثر نوبة قلبية، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا حافلًا من الأفلام العربية والعالمية.

في الذكرى العاشرة لرحيله.. «عمر الشريف» النجم الذي عبر حدود السينما من النيل إلى العالمية

وُلد عمر الشريف في الإسكندرية عام 1932، وبدأ مسيرته الحقيقية من خلال فيلم "صراع في الوادي" عام 1954 من إخراج يوسف شاهين، الذي منحه اسمه الفني وفتح له أبواب الشهرة.

نجم مصري في سماء العالمية

لم يكن "لورانس العرب" مجرد لقب، بل تحوّل إلى هوية فنية عالمية ارتبطت باسم عمر الشريف بعد مشاركته في الفيلم الشهير "Lawrence of Arabia"، ليصبح أحد أبرز الوجوه العربية في هوليوود ويحصد جوائز عدة، منها الجولدن جلوب. تنوعت أدواره بين السينما المصرية والأجنبية، واستطاع بخفة ظله وصوته المميز أن يخطف قلوب الجماهير شرقًا وغربًا.

نصائح ذهبية لاستعادة التوازن النفسي بعد امتحانات الثانوية العامة|فيديو



أكد الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية، أن أول خطوة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة يجب أن تكون التحرر من الضغوط النفسية، داعيًا إلى منح الطلاب فترة راحة تمتد ليومين أو ثلاثة أيام، يمارسون خلالها أنشطتهم المفضلة دون قيود، استعدادًا للمرحلة التالية.

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استشاري نفسي: يومان إلى 3 أيام راحة للطلاب قبل أي تخطيط مستقبلي

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، شدد "علام" على أهمية تنظيم النوم، والابتعاد عن السهر المفرط وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي لفترات طويلة، مطالبًا باستثمار الإجازة الصيفية في أنشطة رياضية، ترفيهية، وثقافية، إلى جانب تجربة العمل التطوعي.

الحكومة تعلن استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات



أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن حادث سنترال رمسيس لم يؤد إلى انقطاع كامل في خدمات الاتصالات، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية مرنة ترتكز على مراكز وسنترالات متعددة، ما مكّنها من تفعيل خطط بديلة بشكل فوري.

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تنفيذ خطة بديلة لضمان استمرار الخدمة

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة فعّلت فور وقوع الحادث خطة لنقل البيانات تدريجيًا من سنترال رمسيس إلى سنترالات أخرى، ما ساهم في الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة، خاصة الإنترنت والرسائل النصية.

تصعيد دموي بغزة: مجزرة في دير البلح وتوغلات إسرائيلية تدمّر الأحياء السكنية



أفاد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، بأن القطاع شهد منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، الخميس، تصعيدًا إسرائيليًا غير مسبوق، تمثل في غارات جوية كثيفة استهدفت مناطق شمال وشرق مدينة غزة، بالتزامن مع توغل بري للآليات العسكرية في أحياء جباليا، والزيتون، والشجاعية، والتفاح.

مجزرة دير البلح: استهداف مباشر للمدنيين

وفي واحدة من أبشع المجازر منذ بدء العدوان، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجموعة من المدنيين في مدينة دير البلح، بينما كانوا ينتظرون مساعدات غذائية، ما أدى إلى استشهاد 14 فلسطينيًا، بينهم سبعة أطفال وثلاث نساء، إضافة إلى عشرات المصابين، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات بمستشفى شهداء الأقصى.

"متحدث الوزراء": الدولة لا تعتمد على سنترال واحد ومنظومة الاتصالات أثبتت كفاءتها



أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لا تعتمد في منظومة الاتصالات على سنترال واحد فقط، موضحًا أن الحكومة استثمرت خلال السنوات الماضية في بنية تحتية متكاملة، تسمح بنقل البيانات بين عدة سنترالات في حالات الطوارئ.

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه عقب حادث سنترال رمسيس، تم تفعيل خطة بديلة تمثلت في تحويل البيانات جزئيًا ثم كليًا إلى عدد من السنترالات الأخرى، دون الاعتماد على سنترال رمسيس المتأثر.

المنظومة أثبتت كفاءتها رغم التحديات

أوضح المتحدث الرسمي أن العملية كانت فنية بحتة، تطلبت إجراءات محددة تم تنفيذها خلال وقت قصير، مشددًا على أن منظومة الاتصالات أثبتت كفاءتها في الحفاظ على الاتصال بالعالم الخارجي وعدم حدوث انقطاع كامل في الخدمات.

وأضاف أن بعض الخدمات تأثرت بالفعل، لكن دون انقطاع شامل، حيث ظل بإمكان المواطنين استخدام الإنترنت وإرسال الرسائل، في إشارة إلى أن الانقطاعات كانت جزئية وشملت بعض الشبكات فقط.

17 شهيدًا في مجزرة إسرائيلية بدير البلح والوضع الصحي في غزة كارثي|تفاصيل



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، عن استشهاد 17 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم سبعة أطفال، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة، حيث استهدفت غارة جوية نقطة طبية كانت تُستخدم كموقع لتوزيع المساعدات الغذائية.

وأكد الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال، كانوا يتجمعون في الموقع للحصول على الطعام، قبل أن تطالهم صواريخ الاحتلال دون سابق إنذار.

مستشفى شهداء الأقصى يواجه خطر الإغلاق

وأشار الدقران إلى أن عشرات الجرحى نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، وهو المستشفى المركزي الوحيد في المحافظة الوسطى، والذي يعاني من ظروف تشغيلية بالغة الصعوبة. وقال إن المستشفى على وشك التوقف الكامل خلال ساعات بسبب نفاد الوقود وشح الأدوية، وسط انقطاع جزئي للكهرباء.

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يتضمن فتح معابر جديدة في قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب إصلاح البنية التحتية المدمّرة وحماية عمال الإغاثة، وفق ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكدت كالاس أن الاتفاق يهدف إلى تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين المتضررين من النزاع المستمر، مشيرة إلى أن الإجراءات التنفيذية ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة بالتنسيق الكامل مع الجانب الإسرائيلي.

الاتحاد الأوروبي: ضمانات لحماية العاملين في مجال الإغاثة

وشددت المسؤولة الأوروبية على أن الاتفاق يتضمن حماية العاملين في مجال الإغاثة في قطاع غزة، في ظل تصاعد التحذيرات الدولية من استهدافهم خلال العمليات العسكرية، مشيرة إلى أن إسرائيل تعهدت بتنفيذ جميع البنود المتفق عليها.

وأوضحت كالاس أن أولوية الاتحاد الأوروبي هي ضمان إيصال المساعدات على نطاق واسع وبشكل مباشر إلى السكان، خاصة في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية داخل القطاع.