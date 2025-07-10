مئات الشاحنات تنتظر دخول غزة... والصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع

قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن احتياجات سكان قطاع غزة تتزايد بشكل يومي، خصوصًا مع ارتفاع أعداد الإصابات والحوادث في ظل استمرار العدوان.

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وأوضح أن هناك جهودًا مستمرة تبذلها منظومة الأمم المتحدة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا: "نحاول كمنظومة أمم متحدة الحصول على كل أنواع المساعدات الممكنة".

مئات الشاحنات متوقفة خارج كرم أبو سالم

وأشار ليندماير، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى وجود مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المنتظرة خارج معبر كرم أبو سالم.

وأكد أن هذه الشاحنات جاهزة للدخول إلى شمال القطاع فور السماح بذلك، مشددًا على أن كل شيء "موجود ومتوفر ومستعد" للدخول.

فرق الإغاثة تعاني.. والمنشآت الطبية مستهدفة

وحول الوضع الأمني للفرق الطبية والإنسانية، أشار إلى أن فرق العمل من الهلال الأحمر والأطباء والممرضين يواجهون صعوبات كبيرة في ظل غياب الحماية الكافية. وقال: "نحن نعلم من خلال زملائنا في الصليب الأحمر والمنظمات الأخرى أن هناك هجمات من حين لآخر تستهدف المستشفيات والمنشآت الطبية وحتى القوافل الإنسانية، وهذا أمر غير مقبول".

نقص حاد في الخدمات الصحية والنظافة

واختتم المتحدث باسم الصحة العالمية حديثه بالتأكيد على أن قطاع غزة يعاني من "نقص كبير في خدمات النظافة والصحة"، ما ينذر بكارثة صحية تلوح في الأفق إذا استمر الوضع الراهن دون تدخل عاجل.