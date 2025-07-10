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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصعيد دموي بغزة: مجزرة في دير البلح وتوغلات إسرائيلية تدمّر الأحياء السكنية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفاد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، بأن القطاع شهد منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، الخميس، تصعيدًا إسرائيليًا غير مسبوق، تمثل في غارات جوية كثيفة استهدفت مناطق شمال وشرق مدينة غزة، بالتزامن مع توغل بري للآليات العسكرية في أحياء جباليا، والزيتون، والشجاعية، والتفاح.

مجزرة دير البلح: استهداف مباشر للمدنيين

وفي واحدة من أبشع المجازر منذ بدء العدوان، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجموعة من المدنيين في مدينة دير البلح، بينما كانوا ينتظرون مساعدات غذائية، ما أدى إلى استشهاد 14 فلسطينيًا، بينهم سبعة أطفال وثلاث نساء، إضافة إلى عشرات المصابين، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات بمستشفى شهداء الأقصى.

خان يونس تحت النار: قصف مستمر في مناطق النزوح

وفي جنوب القطاع، تتعرض مدينة خان يونس لقصف متواصل، لا سيما في أحيائها الشرقية والوسطى، بالإضافة إلى منطقة المواصي التي تضم آلاف النازحين. 

ويعيش المدنيون هناك حالة من الرعب والفرار نحو الغرب، رغم عدم وجود أي منطقة آمنة في غزة.

دمار واسع وانفجارات تُسمع في المحافظة الوسطى

وأشار المراسل إلى أن حجم الدمار في المناطق المستهدفة كبير، مع سماع دوي الانفجارات في أماكن بعيدة عن مواقع القصف، نتيجة عنف الغارات وشدة الانفجارات، ما يؤكد استمرار التصعيد واتساع رقعة التوغل العسكري الإسرائيلي في عمق القطاع.

غزة قطاع غزة دير البلح

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