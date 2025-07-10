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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تستقبل طائرتي "أنتونوف" عملاقتين لنقل أذرع شحن لمشروعات استراتيجية في قطاع الطاقة

مصر للطيران للشحن الجوي
مصر للطيران للشحن الجوي
نورهان خفاجي

استقبلت شركة مصر للطيران للشحن الجوي طائرتين عملاقتين من طراز "أنتونوف AN-124" بمطار القاهرة الدولي، لنقل ذراعَي شحن ضخمتين تُعدّان من المكونات الرئيسية لاستقبال وحدات التغييز والتخزين العائمة (FSRU) على رصيف شركة UGDC بميناء دمياط، وذلك في إطار دعم المشروعات القومية للبنية التحتية في قطاع الطاقة.

وتأتي هذه العملية ضمن خطة الدولة لتأمين مصادر الطاقة وتوفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء خلال صيف 2025، حيث تُعد أذرع الشحن المنقولة عنصرًا استراتيجيًا في البنية التحتية المطلوبة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال.

ونظرًا لضخامة الشحنة وطبيعة الطائرة، تطلّبت عملية الشحن والتفريغ تنسيقًا فنيًا عالي المستوى، إلى جانب تنفيذ إجراءات دقيقة في مجالات التخطيط، السلامة، التأمين الأرضي، والتفريغ الفني. وقد أظهرت فرق عمل مصر للطيران للشحن الجوي كفاءة واحترافية عالية في تنفيذ هذه المهمة المعقدة، مما يعكس قدرة الشركة على التعامل مع عمليات الشحن غير النمطية بكفاءة واقتدار.

ويؤكد هذا الإنجاز الدور الحيوي الذي تلعبه شركة مصر للطيران للشحن الجوي في دعم المشروعات الاستراتيجية للدولة، من خلال تقديم حلول لوجستية متقدمة تلبي متطلبات الشحنات الضخمة والاستثنائية، وتسهم في الارتقاء بمنظومة الشحن الجوي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

مصر للطبران طائرة انتونوف مصر للطيران للشحن الجوى

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