علي جبر: بيراميدز يفتقد لأهم ضلعين في المنظومة.. ومخدناش حقنا بعد إنجاز دوري أبطال إفريقيا

أكد علي جبر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ولاعب الإسماعيلي والزمالك السابق، أنه شخص قليل الكلام، لا يحب الظهور أو الأحاديث الإعلامية، مضيفًا: التركيز مهم جدًا وشيء أساسي للاعب الكورة عشان كده بحب أركز في شغلي داخل الملعب فقط.

وأضاف لاعب الزمالك السابق في تصريحات هامة لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم: بدأنا فترة الإعداد للموسم الجديد منذ أيام، عندنا طموح كبير ننافس به على كل البطولات، متابعًا: نافسنا الموسم الماضي على 4 بطولات حتى اللحظات الأخيرة وربنا كرمنا بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، كنا مركزين جدًا عشان نفوز بالبطولة دي لإنها الأهم والأقوى ومكاسبها كتير.

وشدد علي جبر: الكل عارف منافسة الأهلي والزمالك في مصر على أي بطولة بتبقى صعبة إزاي ومتطلباتها كتير، النادي تأسس منذ 7 سنوات فقط، والناس بتطالبنا بالبطولات من أول يوم، متابعًا: موضوع المنافسة صعب جدًا والقصة مش لاعبين فقط، لكن منظومة كاملة، وإحنا كبيراميدز بنفتقد لأهم ضلعين فيها وهما الجمهور والإعلام، عشان كده كمنظومة بنحاول نخلق الدوافع والحوافز لنفسنا، عشان كده الفوز ببطولة من الأهلي أو الزمالك ده إنجاز كبير وشيء صعب جدًا مش سهل زي ما الناس متخيلة، ما بالك بقى بدوري أبطال إفريقيا.

واختتم لاعب الإسماعيلي السابق حديثه: مخدناش الاهتمام اللازم بعد فوزنا بدوري أبطال إفريقيا، كسبنا البطولة واحتفلنا مع الجماهير اللي حضرت في الملعب وتاني يوم كل شيء اتنسى كإننا بنكسب البطولة كل سنة، لو البطل كان الأهلي أو الزمالك كانوا زمانهم بيحتفلوا لحد دلوقتي والإعلام بيتكلم عنهم كل يوم، مضيفًا: فخورين بنفسنا ومبسوطين بالبطولة وفرحانين بالإنجاز التاريخي الكبير اللي حققناه لمصر وده يكفينا، احتفلنا وراضينا نفسنا كمنظومة.