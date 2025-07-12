8 أغسطس.. موعد انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان المانجو الإسماعيلاوي

تستعد محافظة الاسماعيلية

لإطلاق مهرجان المانجو الإسماعيلاوي في دورته الثالثة، حسب توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والذي أوصى بتكثيف الاجتماعات الدورية بين جميع المعنيين بالمهرجان لانطلاق نسخة مميزة تليق بالمحافظة.

في السياق ذاته، عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعات مكثفة مع ممثلي الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي، رئيس الغرفة، و"شعبتي التصدير والخضر والفاكهة، رابطة منتجي المانجو، و«البشاري للصناعات الغذائية»، والشركة المنظمة للمهرجان.

من جانبه، أكد إبراهيم البشاري، نائب شعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الإسماعيلية التجارية، وأحد المشاركين في المهرجان الدولي، أنه جار الاستعداد على قدم وساق لانطلاق المهرجان في الثامن من أغسطس المقبل وسط حضور دبلوماسي وجماهيري كبير.

وأشار البشاري إلى توجيهات محافظ الإسماعيلية ورئيس الغرفة التجارية بأهمية خروج المهرجان في دورته الثالثة بشكل يليق بمحافظة الإسماعيلية ومواطنيها، خاصة بعد النجاح الذي حققه المهرجان في دوراته السابقة.

وكشف البشري عن عقد اجتماعات مكثفة مع الجهاز التنفيذي لاستعراض ومناقشة مقترح خطة الإعداد للمهرجان هذا العام، والذي من المقرر إقامته خلال أغسطس القادم.

وأوضح “بشاري” أن الهدف من إقامة مهرجان الإسماعيلية للمانجو، هو الترويج وتسويق محصول المانجو الإسماعيلي، بوصفه أهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، بجانب الترويج السياحي لمحافظة الإسماعيلية، علاوة على الترفيه وإدخال السرور على مواطني الإسماعيلية، والمحبين للمهرجانات الذين يمتازون بالرقي والتحضر والذوق الرفيع.