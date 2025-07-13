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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تسيطر على جدول ميداليات بطولة العالم للتتابعات الخماسي الحديث

الخماسي الحديث
الخماسي الحديث
القسم الرياضي

أسدل الستار اليوم الأحد على منافسات بطولة العالم الأولى للتتابعات للخماسي الحديث، والتي استضافتها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وشهدت بطولة العالم الأولى للتتابعات سيطرة مصرية على جدول الميداليات، حيث أحرزت مصر 12 ميدالية متنوعة بواقع ثلاث ميداليات، في كل مرحلة عمرية في تتابع اللاعبين وتتابع اللاعبات  والتتابع المختلط.

وجاءت الميداليات الـ 12 بواقع 9 ذهبيات للزوجي فريدة خليل وملك إسماعيل في تتابع السيدات، والزوجي فريدة خليل ومهند شعبان في تتابع مختلط الكبار، والزوجي زينة عامر وچنا عطية في تتابع تحت 21 عامًا آنسات، والزوجي ملك إسماعيل ومحمد حسن في تتابع المختلط تحت 21 عامًا، والزوجي جنة الجندي وسيف سليمان في منافسات تتابع المختلط تحت 19 عامًا، والزوجي عاليه عنايت وسارة عبيد في منافسات تتابع الآنسات تحت 19 عامًا، والزوجي محمد حسن أسامة مدحت في منافسات تتابع الشباب تحت 19 عامًا، والزوجي فريدة خليل وللي فرج في تتابع تحت 17 عامًا آنسات، والزوجي عبدالرحمن فاروق وياسين حامد في تتابع الشباب تحت 17 عامًا، وفضيتين للزوجي مصطفى أبو عامر ومازن شعبان في منافسات تتابع تحت 21 عامًا شباب، والزوجي شهد عادل ومؤمن كمال في منافسات تتابع المختلط تحت 17 عامًا، وبرونزية للزوجي معتز وائل وشقيقه عمر وائل في تتابع الرجال.

وشهدت البطولة العالم مشاركة 340 لاعبًا ولاعبة من 36 دولة.

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد منح مصر شرف تنظيم البطولة التي تقام لأول مرة، نظرًا للثقة التي يتمتع بها الاتحاد المصري من قبل نظيره الدولي على مستوى التنظيم، بالإضافة للنتائج المتميزة.

الخماسي الحديث منتخب مصر منتخب الخماسي الحديث بطولة العالم للخماسي الحديث بطولة الخماسي الحديث

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