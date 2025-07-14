رئيس بحوث الصحراء يتفقد محطة شمال سيناء بالشيخ زويد ويعلن بدء خطة شاملة لإعادة إعمارها

تفقد الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز، يرافقه الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف علي المحطات البحثية، المحطة البحثية بشمال سيناء بمدينة الشيخ زويد لمتابعة بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار المحطة بعد سنوات من التوقف، وذلك بناءا على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإعادة تنشيط العمل البحثي في المناطق الحدودية.

وشملت الزيارة تفقد مرافق المحطة المختلفة، بما في ذلك الصوب الزراعية البحثية، والبنية التحتية العامة، حيث استمع إلى شرح مفصل من الدكتور محمد بلال، رئيس المحطة، حول الوضع الحالي، والتحديات التي تواجه إعادة تشغيلها، والخطوات المبدئية التي بدأ تنفيذها تمهيدًا لاستعادة دورها البحثي والخدمي.

وأكد شوقي أهمية محطة الشيخ زويد كموقع استراتيجي يخدم البيئة الصحراوية في شمال سيناء، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة الإعمار التي سيتم تنفذها بمشاركة شركة المقاولون العرب وفق أعلى معايير الجودة، وضرورة توفير الدعم الفني واللوجستي الكامل للفريق البحثي بالمحطة، لتأدية دورهم بفاعلية في خدمة التنمية الزراعية والبيئية في المنطقة.

ومن جانبه أوضح نائب رئيس المركز أهمية إعادة تأهيل وإعمار المحطة لإحياء دورها الرائد فى مجال الحفاظ على الموارد الوراثية للنباتات البرية بصحارى شمال سيناء فضلا عن الدور التنموى للمحطة كمركز إقليمى يقدم كافة الخدمات لمزارعي شمال سيناء مع مشاركة اجهزة الدولة المختلفة في تنمية وإعمار المنطقة.