رئيس بورفؤاد : حملة مكبرة لمصادرة الدواب الهائمة من شوارع المدينة.. صور

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، بناءً علي توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد اليوم الإثنين، جهود الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، بتنفيذ حملة موسعة لمكافحة الدواب الهائمة بعدد من المناطق الحيوية داخل نطاق مدينة بورفؤاد ، يأتي ذلك في إطار حرص الأجهزة التنفيذية المعنية على الارتقاء بمستوى النظافة العامة والحفاظ على الصحة البيئية، وضمن خطة محافظة بورسعيد لمواجهة الظواهر العشوائية

حيث شملت الحملة محيط مساكن محمد علي وشارعي عمر مكرم وعماد الدين رشدي، حيث تم رصد عدد من الدواب المخالفة،كما تم التحفظ على أحد الدواب بمحيط فرن الشرطة، وتم إيداعه بمقر جمعية الرفق بالحيوان، وذلك في إطار التعامل الحضاري مع الحيوانات وفقًا لمعايير الرفق بالحيوان.

رئيس مدينة بورفؤاد : حملة مكبرة لمصادرة الدواب الهائمة من شوارع المدينة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور إسلام بهنساوي أن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، للقضاء على أي مظاهر عشوائية أو سلوكيات تؤثر على الشكل الحضاري، مع التأكيد على أهمية التزام المواطنين بالقوانين المنظمة والابتعاد عن السلوكيات التي تضر بالصحة العامة والمظهر الجمالي لشوارع المدينة.