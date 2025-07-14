نتائج المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس.. فيديو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه بعد أن حققت مصر إنجازا كبيرا بحصولها على المستوي الذهبي فى أول دولة على مستوي العالم بمسار القضاء على فيروس سي، وهي واحدة من أهم الإنجازات التي تمت بالدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن القضاء على فيروس سي جاء من خلال المبادرات الرئاسية التي يتم التحرك بها من خلال الكشف المبكر وتقديم العلاج، يساعد على الحفاظ على مصر خالية من الفيروس والصحة العامة.

وتابع أن مبادرة الرئيس السيسي على الكشف المبكر لطلاب المدارس لفيروس سي انطلقت فى ديسمبر 2018، والمستهدف منها طلاب الصف الأول الإعدادي، لافتا إلى أنه منذ بدأها وتم فحص 15 مليون و616 ألف و867 طالب منذ 2018 وحتي الأن، وعلاج 20 ألف من هؤلاء الطلاب.

وأشار إلى أن المبادرة تبدأ مع بداية العام الدراسي، وتنتهي مع الأيام الأخيرة من العام الدراسي من كل عام.