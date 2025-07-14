بعد رحيله عن الوداد.. موكوينا مديرا فنيا لـ مولودية الجزائر

قرر نادي مولودية الجزائر، تعيين المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا مديرًا فنيا للفريق الأول خلفًا للتونسي خالد بن يحيى.

وأقيل موكوينا من تدريب فريق الوداد المغربي، بنهاية الموسم الماضي بعدما احتل الفريق المركز الثالث بالدوري المغربي وخروجه من دور ثمن النهائي بكأس العرش المغربي.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" قائلا: "رولاني موكوينا مدربا جديدا لعميد الأندية الجزائرية، مرحبا بك موكوينا".

يذكر أن فريق مولودية الجزائر توج ببطولة الدوري الجزائري للموسم الماضي 2024 – 2025 بعدما تصدر ترتيب الجدول برصيد 58 نقطة، من 15 انتصارًا و13 تعادلًا وهزيمتين.