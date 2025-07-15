عشرة السنين.. شريف رمزي يحتفل بعيد ميلاد معتز التوني

حرص الفنان شريف رمزي، على الاحتفال بعيد ميلاد المخرج معتز التوني وقام بنشر صورة تجمعهما سويًا، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وقال: “كل سنة وانت طيب يا ميزو، يا أغلى الحبايب وعشرة السنين”.

وأعلن المخرج معتز التوني، انطلاق تصوير الموسم الخامس من مسلسل “اللعبة ”، استعدادًا لعرضه عبر قنوات MBC ومنصة "شاهد"، ذلك بعد نجاح الأجزاء السابقة.

ونشر معتز التوني صورة من كواليس اليوم الأول لتصوير مسلسل اللعبة، عبر خاصية “ستوري” لحسابه الرسمي على “إنستجرام”؛ معلقًا: “الحمد لله”.

مسلسل اللعبه

يُذكر أن مسلسل “اللعبة” يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، بينهم: هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وعارفة عبدالرسول، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا لافتًا على مدار مواسمه الأربعة السابقة.