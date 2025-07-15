سحب رخصة القيادة والتحفظ على سيارة امتنع سائقها عن توصيل الركاب ببني سويف

قامت حملة مرورية اليوم بسحب رخصة القيادة لسائق والتحفظ على السيارة لامتناعه عن توصيل الركاب في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة الرسمية لسيارات السرفيس، خاصة بعد مد خطوط سيرها إلى مجمع المواقف الجديد أسفل محور عدلي منصور.

وقامت الحملة الميدانية المتواجدة بمحيط مجمع المواقف " واستجابة لشكوى بعض المواطنين" بسحب رخصة السيارة رقم (و.م, ص 5793) ، ورخصة السائق لامتناعه عن توصيل الركاب وطلبه زيادة عن الأجرة المقررة وتغيير خط السير ، وتم التحفظ على السيارة المخالفة بمعرفة إدارة المرور وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية حياله.