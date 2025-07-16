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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي سليم تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة

مي سليم
مي سليم
ميرنا محمود

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها صورا جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مي في الصور بإطلاله جذابة جريئة مرتدية فستان قصير باللون الروز،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

وتعتمد مي سليم، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

مي سليم صور مي سليم اطلالات النجوم

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