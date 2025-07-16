نبيل الكوكي ينعى ميمي عبد الرازق

نعى التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، ميمي عبدالرازق، رئيس لجنة التخطيط بالنادي، والذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء.

وقال الكوكي: بقلوب مليئة بالحزن والأسى، أتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور ميمي عبدالرازق، أحد أعمدة النادي المصري وأساطير الكرة المصرية. لقد كان الراحل رمزًا للعطاء والإخلاص، ومسيرته الحافلة ستبقى محفورة في ذاكرة الرياضة المصرية. أدعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وجماهير النادي المصري الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

الأهلي ينعى الكابتن ميمي عبدالرازق

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ميمي عبد الرازق، رئيس لجنة التخطيط والمدير الفني السابق بنادي المصري البورسعيدي، الذي وافته المنية، عن عمر 65 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكان قد تولى ميمي عبد الرازق تدريب النادي المصري البورسعيدي بعد رحيل التونسي أنيس بوجلبان.

وكان مجلس إدارة نادي المصري قد كلف ميمي عبد الرازق بحسم لجنة التخطيط بالنادي التي كان سيترأسها في الأيام القليلة القادمة.