اساتذة من الجامعة يشاركون فى تأهيل كوادر جهاز تعمير الوادي الجديد

شارك نخبة من أساتذة جامعة الوادى الجديد فى ورش العمل التدريبية المتخصصة لتاهيل كوادر جهاز تعمير الوادى الجديد الذى نظَّمها مركز نظم المعلومات بجهاز التعمير بالوادى الجديد بمقر مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالوادى الجديد وذلك فى الفترة من 14 إلى 16 يوليو 2025، انطلاقًا من سعي جهاز التعمير بالوادى الجديد للإستفادة من الإمكانات العلمية والفنية والكوادر الأكاديمية المتميزة بالجامعة.



شملت الورش المحاور التالية:

• ورشة عمل بعنوان: "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المعاصرة"

قدمها أ.د/ محمد سعد الدين – أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية

• ورشة عمل بعنوان: "تطوير الذات وإدارة الضغوط"

قدمتها أ.د/ منار علي سعيد – أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب

• ورشة عمل بعنوان: "الحاسب الآلي وتطبيقاته الحديثة"

قدمها أ.د/ روماني فؤاد منصور – أستاذ الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي بكلية العلوم

• ورشة عمل بعنوان: "أساسيات الموارد البشرية وتنمية المهارات المؤسسية"

قدمها حمدي محمود رشوان – أمين عام الجامعة

وقد شهدت الفعاليات تفاعلاً كبيرًا من المشاركين، لما اتسمت به من جودة في المحتوى وتنوع في الأساليب التدريبية.



أعرب اللواء أحمد فتحي السيوفي رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، عن تقديره العميق لجهود الجامعة ورئيسها مشيدًا بكفاءة كوادرها وتميّزهم الأكاديمي والتطبيقي، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس نموذجًا يُحتذى به في تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية.



واختُتمت الورش بتكريم المدربين، حيث تم منحهم درع الجهاز وشهادات تقدير؛ تعبيرًا عن الامتنان والتقدير لما قدموه من عطاء مهني راقٍ وإسهامًا فاعلًا في دعم جهود التطوير والتأهيل المستمر.