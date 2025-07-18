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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أعشقك زود.. طرح برومو أغنية هند البحرينية الجديدة

هند البحرينية
هند البحرينية
قسم الفن

طرحت الشركة المنتجة، برومو أغنية أعشقك زود، للفنانة هند البحرينية. 

ولم يتم الكشف عن الموعد النهائي المحدد لطرح أغنية هند البحرينية، الجديدة، مؤكدين طرحها قريبا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

هند البحرينية - ألف باء حب

كان أحدث أغاني الفنانة هند البحرينية، اغنية ألف باء حب، التي طرحتها في شهر يناير الماضي. 

أغاني هند البحرينية

وفي بداية عام 2024، طرحت هند البحرينية، ألبومين غنائيين الأول تضمن 15 أغنية، ثم تبعه ألبوم أخر مكون من 12 أغنية.

هند البحرينية من مواليد 5 مايو عام 1979، وهي فنانة بحرينية لقبت بـ"فراشة الخليج" و"بيونسيه العرب"، ودرست إدارة الأعمال في الجامعة، إلا أنها تركتها وتعاقدت مع إحدى الشركات لإصدار ألبومها الأول "هنـد 2000"، بعـد أن اكتشفها الملحن الكويتي أنور عبد الله والملحن عارف الزياني، الذي أطلق عليها اسـم "هنـد" بدلًا من اسمها الحقيقي "سهير".

وتزوجت هند البحرينية عام 2002 من فهد أحمد، وأنجبت منه ابنها "عبدالله"، لكنهما انفصلا عام 2004، ومن ثم تزوجت في ديسمبر عام 2012 من اللبناني جورج نمر.

هند البحرينية البحرين أغاني هند البحرينية الفنانة هند البحرينية

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