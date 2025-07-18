انتشال جثـ.ـمان آخر ضحايا عقار الساحل المنكوب

انتشلت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة جثمان الضحية الأخير في حادث عقار الساحل المنكوب.

فيما أخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة في القاهرة عقارات مجاورة لـ عقار الساحل المنكوب تحسبا لوقوع انهيارات ولفحص العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بانهيار عقار مكون من 3 طوابق في منطقة الساحل بشبرا مصر، فور إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، انتقل رجال الحماية رفقة قوات الإنقاذ البري إلى مسرح البلاغ.

وأسفرت التحريات وعمليات البحث عن ضحايا عن تسبب الأتربة المتصاعدة نتيجة الانهيار في إصابة 4 أشخاص بحالة اختناق إضافة إلى جروح وكدمات وسحجات، ومصرع شخص جراء الحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.