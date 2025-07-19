90 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 36 من طالبي المساعدات

أفاد إعلام فلسطيني، بارتقاء 90 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 36 من طالبي المساعدات، حسبما افادت قناة القاهرة الإخبارية .

وفي وقت سابق، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن لديها مخزونا غذائيا كافيا لتغطية احتياجات جميع سكان قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن هذه الإمدادات لا تزال في المستودعات بانتظار موافقة إسرائيل على الدخول للقطاع، بحسب وكالة الانباء القطرية.



أوضحت الوكالة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن المخزون الغذائي جاهز للتوزيع فور فتح المعابر، مشيرة إلى أن الأنظمة اللوجستية ذات الصلة ما تزال قائمة وجاهزة للعمل.

وجددت الأونروا دعوتها لفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكدة استعدادها الكامل لأداء دورها الإنساني في تقديم المساعدة للسكان، بمن فيهم نحو مليون طفل.

