قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان.. تحليق مكثف للطيران الاحتلال فوق النبطية والحدود الجنوبية
مش بيتعظ ولازم يتباع.. الغندور يوجه رسائل نارية بسبب أزمة أحمد فتوح
أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 19-7-2025
تهجير الفلسطينيين يعود إلى الواجهة.. خطة إسرائيلية بدعم أميركي لإفراغ غزة| خبير يوضح
بعد إعلان القائمة النهائية.. مخالفات تبطل أصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ
ترامب يرفع دعوى تشهير ضد صحيفة وول ستريت جورنال
لحماية المدنيين.. قوات الأمن السورية تنتشر في مناطق الاشتباكات بالسويداء
كيف تكون مربيا حازما مع أولادك دون عنف؟.. الأوقاف توضح
لليوم الثاني.. الأهلي يواصل تدريباته في معسكر تونس
زيوت منتهية الصلاحية.. ضبط كيان مخالف ينتج البطاطس نصف المقلية بقويسنا
إجازة 23 يوليو 2025.. الحكومة تعلن الموعد الرسمي بعد ترحيلها لهذا اليوم
كيف تحصل على السعادة وتنال رضا الله؟.. إليك أهم الأبواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تهجير الفلسطينيين يعود إلى الواجهة.. خطة إسرائيلية بدعم أميركي لإفراغ غزة| خبير يوضح

تهجير الفلسطينيين يعود إلى الواجهة: خطة إسرائيلية بدعم أميركي لإفراغ غزة
تهجير الفلسطينيين يعود إلى الواجهة: خطة إسرائيلية بدعم أميركي لإفراغ غزة
ياسمين القصاص

في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد التوترات الإقليمية، تتكشف تقارير جديدة حول تحركات إسرائيلية تهدف إلى تنفيذ خطة تهجير واسعة للفلسطينيين خارج القطاع.

 وتأتي هذه التحركات ضمن مساع حثيثة للبحث عن بدائل ميدانية، بعد فشل الحلول العسكرية والسياسية في تحقيق أهداف حكومة الاحتلال، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن لا يزال التهجير، سواء القسري أو الطوعي، يشغل تفكير نتنياهو، إلا أنه يسعى هذه المرة إلى إيجاد آليات فعالة لتحقيق هذا الهدف الذي أخفق في تنفيذه خلال الفترات السابقة.

وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الولايات المتحدة منحت نتنياهو مهلة لإقناع شركائه في الائتلاف الحكومي، وفي المقابل، استطاع نتنياهو أن يقنع الأمريكيين بأن عطلة الكنيست الصيفية، التي تمتد حتى أكتوبر، توفر له مساحة للمناورة السياسية وإعادة ترتيب أوراقه.

وأشار الرقب، إلى أن الغاية الأساسية من هذه الحرب، من وجهة نظر نتنياهو، هي تهجير سكان قطاع غزة بذريعة القضاء على حركة حماس، واستعادة السيطرة الإسرائيلية على القطاع، لكن هذا المسار العسكري لا يمكن أن يعتمد عليه وحده، إذ أن الحل السياسي لا يزال ضرورة ملحة، خاصة في ظل عجز المجتمع الدولي عن مواجهة هيمنة القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وكشف موقع "أكسيوس" الأميركي أن إسرائيل تجري اتصالات دبلوماسية مع الولايات المتحدة بهدف إقناع ثلاث دول بقبول لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة.

وبحسب ما نقل الموقع عن مصادر مطلعة، فقد ناقش رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، هذا الملف مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال زيارته إلى واشنطن هذا الأسبوع.

ووفقا للمصادر، أبلغ برنياع ويتكوف بأن إسرائيل دخلت في اتصالات رسمية مع كل من إثيوبيا، إندونيسيا، وليبيا، في محاولة لإقناعها بقبول أعداد كبيرة من الفلسطينيين المرحلين من القطاع.

وخلال الاجتماع، أوضح برنياع أن بعض هذه الدول أبدت انفتاحا أوليا تجاه الفكرة، مما شجع الجانب الإسرائيلي على المضي قدما فيها. 

كما اقترح أن تتدخل الولايات المتحدة عبر تقديم حوافز اقتصادية أو دبلوماسية لتلك الدول، بما يساعد على تسهيل تنفيذ الخطة.

ومع ذلك، أشارت المصادر إلى أن المبعوث الأميركي لم يبدِ موقفا حاسما تجاه الطرح الإسرائيلي، ولا تزال مدى جدية أو استعداد واشنطن للتدخل الفعلي في هذا الملف غير واضحة حتى الآن.

وفي السياق نفسه، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اقترح في وقت سابق خطة تقضي بترحيل جميع سكان قطاع غزة، غير أن البيت الأبيض تراجع عنها لاحقا بعد أن قوبلت برفض واسع من عدد من الدول العربية، ولم يحرز أي تقدم حقيقي بشأنها.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون بأن إدارة ترامب أبلغت نتنياهو بوضوح أن عليه، إن أراد تنفيذ الخطة، أن يجد بنفسه دولا توافق على استقبال الفلسطينيين المرحلين.

وبناءا على ذلك، كلف نتنياهو جهاز الموساد رسميا بمهمة البحث عن دول تقبل استضافة أعداد كبيرة من الفلسطينيين كجزء من خطة إعادة التوطين.

والجدير بالذكر، أن تعكس هذه التحركات الإسرائيلية سعي حكومة نتنياهو إلى إيجاد مخرج ديمغرافي وسياسي لأزمة قطاع غزة، عبر محاولة نقل الفلسطينيين قسرا إلى دول أخرى، تحت غطاء تفاهمات دولية أو دعم أميركي.

 ورغم مؤشرات الانفتاح من بعض الدول، تبقى مدى واقعية تنفيذ الخطة محل شك، في ظل الرفض العربي السابق، والموقف الأميركي المتردد حتى اللحظة.

غزة قطاع غزة تهجير سكان غزة التهجير الموساد إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

أرشيفية

عضه كلب.. البيطريين تتدخل لإنقاذ طبيب بالغربية لم يستجب للعلاج

ترشيحاتنا

لجنة المنشآت الجامعية تتابع جاهزية كليتي نوعية بورسعيد والطفولة المبكرة

لجنة المنشآت الجامعية تتابع جاهزية كليتي نوعية بورسعيد والطفولة المبكرة

البالون الطائر بالاقصر

سحر السماء .. 28 رحلة بالون تنقل 630 سائحا فوق معابد الأقصر

رئيس جامعة بورسعيد: تطوير الإدارات المالية أولوية لتحقيق التحول الرقمي والحوكمة الشاملة

رئيس جامعة بورسعيد: تطوير الإدارات المالية أولوية لتحقيق التحول الرقمي والحوكمة الشاملة

بالصور

شكرت محمد منير.. لقطات بارزة في حفل أنغام بافتتاح مهرجان العلمين

حفل أنغام
حفل أنغام
حفل أنغام

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

فيديو

السيارة

مشى عكس.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالقليوبية

دفاع رانيا فريد شوفي عن بوسي شلبي

زواج رسمي من 2004.. رانيا فريد شوقي ترد على الاتهامات وتساند بوسي شلبي

حفل أنغام

شكرت محمد منير.. لقطات بارزة في حفل أنغام بافتتاح مهرجان العلمين

ميمي عبد الرازق

مسيرة حافلة من النجاح.. محطات في حياة الراحل ميمي عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد