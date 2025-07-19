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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أيام تفصلنا عن كارثة صحية غير مسبوقة في غزة| تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور خليل دقران، من أن جميع مستشفيات قطاع غزة مهددة بالتوقف عن العمل خلال أيام، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية التي تعتمد عليها المستشفيات بشكل كامل.

 "سياسة التنقيط" تُنهك القطاع الصحي وتشلّ العناية المركزة والطوارئ

 وأوضح دقران أن الاحتلال يتبع سياسة إدخال كميات محدودة جدًا من الوقود، تهدف إلى إنهاك النظام الصحي، وتعطيل الأجهزة الحيوية في المستشفيات، بما في ذلك أقسام العناية المركزة والطوارئ.

فرق الطوارئ أمام خيارات قاسية: إنقاذ من أولًا؟

في مداخلة عبر تطبيق زووم مع قناة "إكسترا نيوز"، أشار دقران إلى أن الكوادر الطبية باتت مضطرة لاتخاذ قرارات مصيرية حول من يجب إنقاذه أولًا، في ظل النقص الحاد في الأدوية والإمدادات الطبية، واستهداف الاحتلال لنقاط الإغاثة.

 مأساة الأطفال: وفاة رضيعة بسبب سوء التغذية

و كشف دقران عن وفاة طفلة تبلغ عامًا ونصف فقط، نتيجة سوء التغذية الحاد وعدم توفر العلاج المناسب، مؤكدًا أن الوضع الإنساني بلغ مرحلة حرجة تهدد حياة الآلاف، خاصة من الأطفال والمرضى.

 دعوة عاجلة للمنظمات الدولية: أنقذوا ما تبقى من المنظومة الصحية

ا وجّه نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي، وعلى رأسه منظمة الصحة العالمية، للتدخل الفوري ووقف الكارثة الوشيكة، معتبرًا أن الصمت الدولي إزاء هذا الحصار يمثل "تواطؤًا مع جرائم الاحتلال وخذلانًا لملايين المدنيين".

غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

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