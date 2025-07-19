أتلتيكو مدريد يسعى للتعاقد مع نجم تشيلسي

كشفت تقارير صحفية أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع مدافع تشيلسي ريناتو فيجا خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن العديد من الأندية استفسرت مع تشيلسي بشأن التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي تتراوح قيمته بين 26 و30 مليون جنيه إسترليني.

جذبت اللمسة الرائعة للبرتغالي ولياقته البدنية القوية أندية مثل بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لفيجا أن يلعب كلاعب محوري أو ظهير أيسر.

كان الهدف الرئيسي لمدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني التعاقد مع قلب الدفاع كوتي روميرو، لكن رفض توتنهام أجبر فريق "الأتليتي" على البحث عن خيارات أخرى، ولذلك يحاولون ضم فيجا.

انضم فيجا إلى تشيلسي قادمًا من بازل الصيف الماضي مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، لكنه عانى من أجل دخول الفريق الأول. هذا يعني أنهم قد يضاعفون أموالهم بأكثر من ذلك - وهو أمر كادوا أن يفعلوه ببيع نوني مادويكي إلى أرسنال في صفقة بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني.

شارك البرتغالي في سبع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، معظمها في مباريات الكأس، وقضى النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة في يوفنتوس.

كان لاعبًا أساسيًا منتظمًا مع يوفنتوس حيث تأهلوا إلى دوري أبطال أوروبا، وبالتالي هناك اهتمام كبير به.