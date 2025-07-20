تطور جديد في مستقبل ليونيل ميسي مع إنتر ميامي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، بعد تألقه اللافت مؤخرًا.

ووفقًا لمنصة "آبل تي في" الناقل الحصري للدوري الأمريكي، من المتوقع أن يقوم ميسي بتمديد عقده مع إنتر ميامي لمدة عامين إضافيين، في ظل الرغبة المتبادلة بين الطرفين لاستمرار التجربة.

وانضم "ليو" إلى صفوف إنتر ميامي في صيف 2023 بصفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان، ونجح سريعًا في ترك بصمته على الفريق.

وشهدت مباراة فريقه الأخيرة تألقًا كبيرًا من ميسي، الذي سجل هدفين وصنع مثلهما في فوز كاسح لإنتر ميامي على نيويورك ريد بولز بنتيجة 5-1.

وبهذا الأداء، دخل ميسي تاريخ الدوري الأمريكي، ليصبح خامس لاعب يسجل 35 هدفًا ويصنع 25 تمريرة حاسمة على الأقل خلال عامين فقط.

ويأتي هذا التحرك نحو التجديد في إطار رغبة ميسي بحسم مستقبله مبكرًا، استعدادًا لقيادة منتخب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.