توظيف نظم المعلومات الجغرافية GIS في دعم جهود التنمية بالمحافظات.. تفاصيل

عقدت الدكتورة وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا مع Carmelle Terborgh، مديرة إدارة الأعمال والعلاقات مع منظمات الأمم المتحدة بشركة Esri العالمية، لبحث فرص التعاون المشترك في مجال توظيف نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في دعم جهود التنمية بالمحافظات المصرية، ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وعدد من ممثلى شركة (إزري) العالمية.

ويأتي اللقاء على هامش مشاركة وزيرة التنمية المحلية فى مؤتمر مستخدمي ( Esri ) والذى يعقد فى مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية لتسلم جائزة ( SAG ) لعام 2025 للإنجاز المتميز فى نظم المعلومات الجغرافية عن مبادرة الوزارة " أطلس المدن المصرية ".

نظم المعلومات الجغرافية

وأكدت د.منال عوض في مستهل الاجتماع، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير أدوات التخطيط واتخاذ القرار على المستوى المحلي، مشيرة إلى أن نظم المعلومات الجغرافية تمثل أحد الركائز الأساسية في تحسين كفاءة إدارة الموارد، وتحديد أولويات التدخلات التنموية، خصوصًا في المناطق المعرضة للمخاطر المناخية.

آثار التغيرات المناخية

وناقشت وزيرة التنمية المحلية مع وفد شركة Esri العالمية كيفية الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية في وضع استراتيجية وطنية للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، خاصة في المحافظات الساحلية ، كما أشارت إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مثل تجربة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة، في استخدام نظم GIS لرصد التغيرات المناخية وتوجيه الاستثمارات.

واستعرضت د.منال عوض خلال اللقاء عددًا من الملفات التي تعمل عليها الوزارة، والتي تعتمد بشكل مباشر على نظم المعلومات الجغرافية، مثل مشروع تطوير الفراغات العامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وملف إعداد خريطة تنموية دقيقة للمحافظات، وملف دعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ بالشراكة مع البنك الدولي.

ومن جانبها، قدمت السيدة Carmelle Terborgh عرضًا لتجارب شركة Esri في دعم جهود التنمية المستدامة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة في عدد من الدول أبرزها تجربة لبنان مع برنامج UN-Habitat لتحديد الاحتياجات التنموية لكل محافظة بناءً على تحليلات مكانية دقيقة ، وأكدت استعداد الشركة لدعم الوزارة فنيًا وتقنيًا في الملفات ذات الأولوية.



