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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية: مصر تعمل على الارتقاء بالعلاقات مع ألمانيا لمستوى الشراكة الاستراتيجية

وزير الخارجية
وزير الخارجية

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تعمل على الارتقاء بالعلاقات مع ألمانيا لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية والهجرة ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

بدأت فعاليات المؤتمر الصحفي المشترك بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبدر عبد العاطي، وزير الخارجية، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، ولك في إطار زيارة رسمية تقوم بها الوزيرة الألمانية إلى مصر، تستغرق يومًا واحدًا.

الخارجية وزير الخارجية المانيا

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