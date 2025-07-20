الخارجية: مصر تعمل على الارتقاء بالعلاقات مع ألمانيا لمستوى الشراكة الاستراتيجية

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تعمل على الارتقاء بالعلاقات مع ألمانيا لمستوى الشراكة الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية والهجرة ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

بدأت فعاليات المؤتمر الصحفي المشترك بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبدر عبد العاطي، وزير الخارجية، ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي، بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، ولك في إطار زيارة رسمية تقوم بها الوزيرة الألمانية إلى مصر، تستغرق يومًا واحدًا.