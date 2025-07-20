نقابة أطباء القاهرة تطلق أول منصة لنشر الوعي الصحي ومحاربة الخرافة

أعلنت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، عن إطلاق "بودكاست الحكيم" كأول منصة علمية طبية متخصصة في إنتاج المحتوى الطبي بإشراف علمي كامل من نقابة أطباء القاهرة، على جميع منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق مبدأ الوقاية من خلال المساهمة فى نشر الوعي وتصحيح المعلومات المغلوطة.

وقالت "غالب"، إن منصات التواصل الاجتماعي أسرع طرق الوصول إلى العقول ولا يجب أن تترك ساحة خالية للمحتوى الهزلي وغير الهادف، لافتة إلى أن منصة الحكيم ستمثل قناة اتصال مباشرة بين الجمهور والأطباء المتخصصين، بهدف نشر الوعي الصحي وتصحيح المعلومات المغلوطة التي قد تؤدي إلى مخاطر صحية أو حتى جرائم مجتمعية، بما يمكن الأفراد من اتخاذ قرارات صحية سليمة بناءً على العلم لا الخرافة.

وقدمت نقيب أطباء القاهرة الشكر لشركة (م - ب) الرائدة في صناعة المحتوى وفريق العمل المحترف على ظهور المنصة بهذا الشكل المشرف باستخدام أحدث التقنيات.

وتوقعت نقيب أطباء القاهرة، أن تُسهم المنصة في سد الفجوة بين المعرفة الطبية الصحيحة والمعتقدات الشعبية والخرافات الضارة صحيا، موضحة أن المنصة ستكون إضافة قيمة للمنظومة الصحية، وستُساهم بكل تأكيد في تحسين جودة الخدمات وتيسير وصولها للجميع.

يأتي إطلاق هذه المنصة استجابة للحاجة المتزايدة لنظام صحي أكثر كفاءة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتوفير أدوات متقدمة للأطباء ومقدمي الخدمات لتحسين أدائهم".

ودعت غالب جموع الأطباء ، للظهور عبر بودكاست الحكيم كل في مجاله، لتقديم النصيحة العلمية المخلصة ورفع درجة الوعي الصحي بالتنسيق مع نقابة أطباء القاهرة.