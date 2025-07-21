إصابة المستشار الإعلامي لوزير الصحة في حادث بطريق الإسماعيلية

شهد كوبري المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص، أسفر عن إصابة أحمد عبد الرحمن زهري فتح الباب، المستشار الإعلامي بمكتب وزير الصحة، أثناء توجهه إلى المحافظة لمرافقة الوزير في جولة تفقدية بعدد من المنشآت الصحية.

وكان المستشار الإعلامي يستقل السيارة الملاكي رقم (ب ج ٣٦٣٨)، عندما اصطدمت بسيارة ميكروباص تحمل لوحات (ط ص م ٣٣٨٤)، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، ما تسبب في إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وانتقلت سيارة إسعاف على الفور إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالته الصحية مستقرة حتى الآن.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير الحركة المرورية ورفع آثار الحادث من الطريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث.