إنتر ميلان يستعد لتقديم عرض جديد لضم أديمولا لوكمان

يستعد نادي إنتر ميلان لتقديم عرض جديد من أجل التعاقد مع النجم النيجيري أديمولا لوكمان، لاعب أتالانتا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن إنتر يعتزم إرسال عرض جديد بعد أن قوبل عرضه السابق، البالغ 40 مليون يورو، بالرفض من إدارة أتالانتا.

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات بين الناديين اليوم الإثنين، بعد أن توصل إنتر لاتفاق كامل مع لوكمان بشأن الشروط الشخصية لعقده.

كان العرض الأول المقدم من إنتر قد تضمن ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء، إلا أن أتالانتا يتمسك بإبرام الصفقة بصيغة بيع نهائي، بقيمة لا تقل عن 50 مليون يورو.

في سياق متصل، أوضح الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، ألفريدو بيدولا، أن أتالانتا قد يوافق على بيع لوكمان في حال رفع إنتر عرضه إلى 45 مليون يورو، شاملة المكافآت والمتغيرات.