أحمد سعد يكشف عن بوسترات حبيبي ياه بمشاركة مروان موسى وعفروتو

كشف النجم أحمد سعد عن بوسترات أغنيته الجديدة "حبيبي ياه ياه" ضمن أغنيات "الوش الثاني" من ألبوم "بيستهبل" قبل إطلاقها يوم الأربعاء القادم بمشاركة مروان موسى وعفروتو.

أحمد سعد يقدم ألحان "حبيبي ياه ياه" بمشاركة مروان موسى وعفروتو وأحمد طارق يحيى، وهي من كلمات فلبينو ومن توزيع أحمد طارق يحيى.

حبيبي ياه ياه

حبيبي ياه ياه

الوش الثاني من ألبوم بيستهبل

ومن المقرر إطلاق الأغنية الجديدة يوم الأربعاء ٢٣ يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن أغاني "الوش الثاني" من ألبوم "بيستهبل" الذي حقق الوش الأول منه نجاحا كبيرا وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على مدار الأسبوع المنقضي.

وتتواجد أغنيتي "تاني" لأحمد سعد وروبي و"مكسرات" في صدارة يوتيوب تريند حاليا بعد تحقق مشاهدات عالية وانتشار كبير للغاية.