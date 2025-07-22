الأهرامات تستضيف بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش

أعلنت رابطة محترفي الاسكواش عن إقامة بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش للموسم 2025-2026 تحت سفح أهرامات الجيزة، وذلك في الفترة من 12 إلى 19 سبتمبر 2025.

ستكون البطولة أول حدث من المستوى الماسي في موسم 2025-2026 للرابطة، حيث سيتنافس فيها أبرز اللاعبين واللاعبات في العالم على لقب البطولة أمام هذا المعلم التاريخي.

وفيما ستُختتم البطولة في الأهرامات، ستُقام المراحل الأولى من المنافسات في أحد نوادي 6 أكتوبر.

وتعد هذه المرة الأولى التي تُقام فيها بطولة مصر المفتوحة أمام هرم الجيزة الأكبر منذ عام 2022.

وكان مصطفى عسل و نور الشربيني قد حصلا على لقب البطولة في النسخة الماضية، بعد فوزهما على مواطنيهما علي فرج و نوران جوهر في النهائيات.

يشارك في البطولة 96 لاعبًا ولاعبة، ويبلغ إجمالي جوائزها 712,000 دولار أمريكي، مع توزيع الجوائز بالتساوي بين الرجال والسيدات.