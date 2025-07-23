نجل عبد الناصر في حوار لـ"صدى البلد": 95 % من المصريين حرموا من حقوقهم الإنسانية قبل ثورة 23 يوليو.. الإخوان والإقطاعيين وراء اتهام والدي بـ"الديكتاتور".. وإسرائيل وأمريكا متورطان في وفاته

عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر:

المواطن المصري هو أهم إنجاز ثورة 23 يوليو

ثورة 23 يوليو جعلت من أبناء المصريين وزراء ومهندسين وأطباء وعلماء

الحقبة الليبرالية هي من قامت عليها ثورة 23 يوليو

مستندات أمريكية أثبتت وجود 5 أوامر رئاسية باغتيال الزعيم الراحل عبد الناصر

توقيت وفاة عبد الناصر كان يثير الشك بعد إقامة حائط الصواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس

عبد الناصر كان يرى لا وجود لحرية سياسية إلا عندما تكون هناك حرية إجتماعية

عبد الناصر كان يرى أن حرية رغيف الخبز هي الأساس لحرية الانتخاب

والدتي كانت تري أن عبد الناصر تحمل فوق طاقة البشر.. وأفضل شيء له أن يتنحى

أم كلثوم كانت المطربة المفضلة للزعيم الراحل عبد الناصر



قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر ، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن المواطن المصري هو أهم إنجاز ثورة 23 يوليو ، حيث كان 95 % من المصريين قبل ثورة 23 يوليو ، لم تكن لديهم الحقوق الإنسانية والآدمية.

وأكد عبد الناصر ، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أن ثورة 23 يوليو حولت نسبة الـ 95 % من المصريين إلى مواطنين فاعلين ومتعلمين ولديهم كل الحقوق، من الحق في التعليم والحق في الرعاية الصحية وحق العمل وكل الحقوق وأدخلتهم المجالس النيابية ، وأصبح من أولادهم الوزراء والمهندسين والأطباء والعلماء ، وهذا أكبر إنجاز حقيقي لأن الإنسان هو أهم شيء.



وإلى نص الحوار.......



في البداية ماذا تمثل لك ثورة 23 يوليو؟

على الرغم من مرور 73 سنة على ثورة 23 يوليو و55 سنة على غياب قائدها ، لكن هي الغائب والحاضر في كل حدث وكل شيء يحدث حولنا، وتمثل فترة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، وبالأخص الأحداث التي تمر بها الأمة العربية كلها والمنطقة كلها ، كما أنها تمثل الحنين لما كلنا عليه وما أصبحنا عليه.

ماهي أهم إنجازات ثورة 23 يوليو من وجهة نظرك؟

المواطن المصري هو أهم إنجاز ثورة 23 يوليو ، حيث كان 95 % من المصريين قبل ثورة 23 يوليو لم تكن لديهم الحقوق الإنسانية والآدمية ، إلا ان ثورة 23 يوليو حولت نسبة الـ 95 % من المصريين إلى مواطنين فاعلين ومتعلمين ولديهم كل الحقوق من الحق في التعليم والحق في الرعاية الصحية وحق العمل وكل الحقوق وأدخلتهم المجالس النيابية ، وأصبح من أولادهم الوزراء والمهندسين والأطباء والعلماء ، وهذا أكبر إنجاز حقيقي لأن الإنسان هو أهم شيىء.

ولولا ثورة 23 يوليو لما استطاع أهالي الغالبية العظمى من المصريين من العلماء والمتعلمين ، أن تكون لديهم القدرة أن يحصل أبناءهم على هذه الحقوق ، لأن أهاليهم أنفسهم ليس لديهم الحقوق الإنسانية.

كما أن تأميم قناة السويس من أهم إنجازات ثورة 23 يوليو ، والذي ثبت بعد الوثائق التي وزعتها الـ bbc والإنجليز أنفسهم الذين لم تكن لديهم النية لإعادة قناة السويس إلى المصريين ، حيث كان هناك من يرى أن الزعيم الراحل عبد الناصر تسرع وكان يجب أن ينتظر حتى عام 1968 ، حيث سيقوم الإنجليز "بلفها في فيونكة حمراء ويدوها لمصر" .

ويعتبر السد العالي هو أبو الإنجازات كلها ، لأنه يكفي تصريح وزير الري والموارد المائية منذ حوالي أسبوع، بأنه لولا السد العالي لما استطاعت مصر أن تتحمل الملىء العشوائي لسد النهضة ، بالإضافة إلى إقامة 1200 مصنع.

كيف ترى تحرير مصر من الملكية وتأسيسها للجمهورية في عهد الزعيم الراحل عبد الناصر؟

أرى أن 95 % من الشعب المصري تحرروا وأصبح لديهم حقوق إنسانية ، حيث كان قبل ثورة 23 يوليو في عهد الملكية كان هناك مجتمع 5. % وكان هناك الخدم والحاشية 4.5 ، وكان هناك 95 % لم يكن لديهم حقوق إنسانية ، وكان من يحكم مصر هو المندوب السامي الإنجليزي ، حيث كانت واقعة 4 فبراير عام 1942 تشهد على ذلك ، حيث لم تكن هناك ديمقراطية ولكن كانت هناك ديكتاتورية المندوب السامي الإنجليزي "وكان بيضرب الطخين بالجزمة ".

حدثنا عن كواليس قرار تنحي الرئيس الراحل عبد الناصر بعد نكسة 67؟

المأساة الفظيعة في نكسة 67 وماحدث من نتائج كارثية ، وكان لابد أن يتحملها عبد الناصر بصفته رئيس الجمهورية في هذه الفترة ، وهناك دول آخرى كانت موجودة واندلعت فيها حروب وهزمت نفس الهزيمة في مصر في نكسة 67 ، ولكن لم يكن لديهم من تنحى وكأنه لم يحدث أي شيىء مثلما حدث في سوريا والأردن ، لكن جمال عبد الناصر بحسه الوطني والثوري ورجل صعيدي أعلن تحمله بشكل كامل المسئولية وقرار أن يتنحى.

ما هي ذكرياتك مع نكسة 67.. حدثنا عنها؟

أتذكر أنني سمعت خبر تنحي الزعيم الراحل عبد الناصر، وكنت صغير لدي 12 عام ، وبعد ذلك علمت أن والدي تنحى أي ترك منصب الرئاسة ، وسمعت من داخل البيت في هذا اليوم أصوات المصريين في الخارج وهتافاتهم المطالبة بعدم رحيل الزعيم الراحل عبد الناصر ، وكل شيء وصل إلينا في البيت وعلمنا رفض المصريين للهزيمة ورفضهم انتصار أعداءنا على المشروع الذي حقق حلمهم الذي كانوا يحلموا به ، حيث كانت الثورات التي قبل ثورة 23 يوليو تستهدف الوصول إلى هذا الحلم.

وماذا كان رد فعل والدتك على قرار الرئيس الراحل بالتنحي؟

والدتي كانت تري أن الزعيم الراحل عبد الناصر تحمل فوق طاقة البشر ، وأفضل شيىء له أن يقوم به هو أن يترك منصب الرئاسة ، إلا أنه استجاب لضغوط المصريين وتراجع عن قرار التنحي.

هل ترى أن إسرائيل كانت متورطة في وفاة الرئيس الراحل عبد الناصر؟

إسرائيل وأمريكا منذ أول يوم لتولي الزعيم الراحل عبد الناصر رئاسة مصر ، وكانا يريدان التخلص من عبد الناصر ، حيث أن المستندات الأمريكية أثبتت أنه كان هناك 5 أوامر رئاسية باغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وأرى أن توقيت وفاته كان يثير الريبة ، خاصة أنه كان بعد إقامة حائط الصواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس ، والذي منع طائرات العدو الإسرائيلي من الاقتراب من سماء الجبهة المصرية في 30 يونيو 1970 ، مما جعل الجيش المصري جاهز للعبور ، ولكننا لم نحصل على عينة من جثمان الزعيم الراحل عبد الناصر لكي نتأكد من إحتمالية اغتياله من جانب إسرائيل وأمريكا.

كما أنه من الممكن أن افتعال الأزمة تكون أصابت الزعيم الراحل عبد الناصر بأزمة قلبية.

ماهو تعليقك على الانتقادات الموجهة للزعيم الراحل عبد الناصر بشأن حل الأحزاب السياسية في عهده؟

"كل واحد يغني على ليلاه" ، حيث كان لابد أن يقوم الزعيم الراحل عبد الناصر بحل الأحزاب السياسية ، لأن الأحزاب الموجودة في هذا الوقت وهي الحقبة الليبرالية قبل ثورة 23 يوليو هي التي قامت عليها الثورة ، وكان يرى عبد الناصر أن لن تكون هناك حرية سياسية إلا عندما تكون هناك حرية إجتماعية ، وأن حرية رغيف الخبز هي الأساس لحرية الانتخاب ، كما أن الأحزاب كانت موجودة قبل ثورة 23 يوليو ماذا فعلت ، حيث كان يرى أن الإهتمام بالمواطن أهم من الحياة السياسية ، وأنه من الممكن أن تكون هناك حياة سياسية في مرحلة لاحقة ، وعلى هذا الأساس أسس ميثاق وصيغة تحالف قوى الشعب العاملة وأقام مؤتمرات.

كما أن كمية من تحدث في مؤتمر الميثاق وصيغة تحالف قوى الشعب العاملة كانت كبيرة جدا.

ماهو تعليقك على من ينتقد الزعيم الراحل عبد الناصر ويصفه بالديكتاتور؟

لم توجد فترة فيها حرية للرأي والحديث مثل فترة عبد الناصر ، ولكن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان يرى أنه كل الحرية للشعب ولا حرية لأعداء الشعب ، لأنه ليس من المعقول من اكتوى الشعب بنارهم وذاق الأمرين يأتوا بعد ثورة 23 يوليو ويحصلوا على الحرية وهم من قامت عليهم ثورة 23 يوليو من الإستعمار وأعوانه والإقطاعيين والرأسماليين في هذه الفترة.

وأرى أن سبب وصف الزعيم الراحل بالديكتاتور نتيجة كرههم له وهم ألد أعداءه الإخوان والطبقات الإقطاعية التي قامت عليها ثورة 23 يوليو ومن طبق عليهم القوانين الإشتراكية ، وهناك طبقة جديدة لاتتبع هؤلاء ولكنها تردد ذلك كنوع من الوجاهة ، لأنها تريد أن تثبت أنها لها أصول ارستقراطية.

حدثنا عن حياة الزعيم الراحل عبد الناصر معكم في المنزل؟

كنا نعيش حياة طبيعية جدا ، وكنا في مدارس قومية التي كان يذهب إليها المصريون ، وكان الزعيم الراحل عبد الناصر شخصية جميلة جدا وحنون جدا وحازم في نفس الوقت.

من هو المطرب المفضل للزعيم الراحل عبد الناصر؟

كانت أم كلثوم في المرتبة الأولى بالنسبة له ، وكان يحب الموسيقى الكلاسيك.

في النهاية.. ماهي الأكلات المفضلة للزعيم الراحل عبد الناصر؟

كان يأكل الأرز والخضار واللحمة ، وكان يحب أن يفطر في الصباح "الجبنة البيضة".