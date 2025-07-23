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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح فعاليات حملة "صوتك فارق " بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نظم إعلام الداخلة بالوادي الجديد ندوة “ المشاركة السياسية حق دستوري وواجب وطني ” حيث افتتح مركز اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم ، أولى فاعليات حملة " صوتك فارق .. إنزل شارك" ، التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بهدف تعزيز الوعي بأهمية المشاركة السياسية وتشجيع المواطنين على الإنخراط الفعال في الشأن العام.

وذلك من خلال تنظيم ندوة موسعة تحت عنوان " المشاركة السياسية حق دستوري وواجب وطني " .
 

أقيمت الندوة تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للإستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان وإشراف وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى . 
 

استضافت الندوة مدير عام إدارة التربية والتعليم بمركز الداخلة أيمن حنفي ، ووكيل مدرسة الداخلة الثانوية هبة بدر  ، والخبير في الشؤون السياسية صابر محمد مرسي ، وحضرها لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ومهتمون بالشأن السياسي .
 

وبدأت الندوة بكلمة إفتتاحية لمدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد ، قال فيها : أن هذه الندوة تواكب إطلاق الهيئة العامة للاستعلامات  لحملتها الموسعة تحت شعار " صوتك فارق ..إنزل شارك " لتواكب الحراك السياسي والديمقراطي  الراهن مع انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة ، مؤكدا على أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية حق كفله الدستور  للمواطنين كما أنه واجب وطني يعكس الإنتماء للوطن  والمشاركة في صنع القرار  ومن ثم فإن التخلي عن التصويت يعد عزوفا عن الواجب الوطني.
 

 ومن جانبه أكد مدير عام إدارة التربية والتعليم بمركز الداخلة أيمن حنفي أن للمشاركة السياسية أشكالا عدة من بينها الترشح والتصويت في الانتخابات،  مشيرا إلى أن الترشح والتصويت في الإنتخابات هما حق لكل مواطن تتوفر فيه شروط معينة وهذا الحق الدستوري تترتب عليه واجبات أيضا أهمها ضرورة العمل من أجل رفعة الوطن الذي ينتمي إليه وإعطاء صورة إيجابية عنه للعالم ، لافتا إلى أن  المواطن حينما يدلي بصوته لمرشح بعينه فإن هذا الصوت يعبر عن إنتماء هذا المواطن لوطنه وليس لمرشح بعينه .
 

 وأشاد أيمن حنفي بالدور  الفاعل الذي تضطلع به الهيئة العامة للإستعلامات  من أجل بناء ثقافة سياسية واعية تدرك أهمية المشاركة السياسية وتحفز على ممارستها لدى مختلف شرائح الشعب لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري واهتمامه بقضايا وطنه  .

على صعيد متصل بينت هبة بدر سفينة كيفية الترشح لإنتخابات مجلس الشيوخ وعدد المرشحين بدائرة محافظة الوادي الجديد وموعد بدء الإنتخابات داخل وخارج مصر ، مشددة على أهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية  كحق دستوري  والتخلي تماما عن السلبية تحت دعوى " صوتي مش حيفرق " ، مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة التخلي عن التشدق بهكذا أقاويل لتبرير عدم المشاركة لاسيما في ظل الأجواء الديمقراطية التي تعيشها مصر حاليا .
 

وأكدت هبة بدر  على أهمية المشاركة السياسية في دعم مسيرة الدولة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ، مستعرضة  سبل وآليات تعزيز المشاركة السياسية على مستوى القاعدة الشعبية .
إلى ذلك أكد الخبير في الشؤون السياسية صابر  محمد مرسي أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية حق  وواجب طبقا للدستور ويجب مشاركة كل من له حق المشاركة في العرس الديمقراطي المقبل  من أجل دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة حاليا في كافة المجالات ،  داعيا إلى  المشاركة في الانتخابات البرلمانية لأجل تحقيق الصالح العام وليس لأجل مصالح فردية ضيقة .
وأضاف قائلا :  المواطن الواعي هو من يحدد طبيعة وشكل البرلمان المقبل وعليه يقع الدور الأكبر من خلال الإختيار الصحيح للأعضاء الذين يتحلون بالمسؤولية بما يكفل للدولة تحقيق أهدافها ومواكبة التحديات الراهنة داخليا وخارجيا .
 

وأسفرت النقاشات المفتوحة في  ختام الندوة الموسعة ، عن التوصية بضرورة التوسع في نشر  الثقافة الدستورية بين مختلف الشرائح لاسيما الشباب .

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه اعلام الداخلة

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