وزير الشباب يشهد انطلاق فعاليات الموسم الرياضي بالعلمين

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق فعاليات الموسم الرياضي بالعلمين بمشاركة 1000 مشارك ومشاركة، من شباب المشروع القومي للياقه البدنيه والذي يقام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ومحافظة مطروح وأندية بورتو الرياضية، والاتحاد المصري للياقة البدنية.

انطلقت فعاليات الموسم الرياضي الصيفي بمدينة العلمين الجديدة، بافتتاح لأنشطة اللياقة البدنية، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك ومشاركة من مختلف الفئات العمرية، في حدث يُعد الأكبر من نوعه على ساحل البحر المتوسط.

كما ساهم في تعزيز الروح الرياضية بين الشباب والأسر المشاركة، والتأكيد على أهمية الرياضة كعنصر أساسي في نمط الحياة الصحية.

اكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أن هذه الفعالية تمثل بداية لسلسلة من الأنشطة والبطولات التي ستُنظَّم خلال موسم الصيف بالعلمين، مشيرا إلى أن الشراكة مع الكيانات الرياضية الخاصة مثل أندية بورتو تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم الرياضة المجتمعية.

وأوضح أن هذا الحدث في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر ثقافة اللياقة البدنية في مختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الادارة العامة للقاعدة الشعبيه ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، والاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة، وبالشراكة مع أندية بورتو الرياضية وعامر جروب.

ويؤكد هذا الحدث على التزام الدولة بدعم المبادرات الرياضية وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لممارسة الرياضة، بما يسهم في بناء جيل أكثر صحة ونشاطًا