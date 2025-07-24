سفيرة رومانيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بمناسبة ثورة يوليو

تقدمت سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين وأعضاء السفارة والشعب الروماني بأحر التهاني لمصر بمناسبة عيدها الوطني وهو يوم يمثل لحظة محورية في تاريخ مصر الحديث .. متمنية دوام السلام والرخاء والتنمية لمصر وشعبها.



وأكدت السفيرة - في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"،أن بلادها تتمتع بعلاقات طويلة الأمد وديناميكية مع مصر وأنها ستظل ملتزمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا المصريين لبناء شراكةٍ أقوى وأكثر حداثةً ومتانةً وهي شراكةٍ تفتح آفاقًا جديدةً من الفرص لكلٍّ من الرومانيين والمصريين، في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.